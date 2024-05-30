長沙女幫指路 連7年收山東爺寄特產

賈永婷和孫洪正（左）夫婦合影。(取材自瀟湘晨報)

湖南長沙女孩賈永婷七年前在地鐵 上為山東煙台老人孫洪指路，分開時，賈永婷還將身上的現金全部留給了老人，並寫下了自己的聯繫方式，告訴對方有需要可以打給她；這件事過後，賈永婷每隔一段時間就會收到孫洪正寄來的水果，兩人互寄禮物一晃就是7年。

瀟湘晨報報導，5月前後的櫻桃、10月前後的石榴，春節前的小米 ……，七年來，這些似乎已經成了孫洪正和賈永婷之間的一種默契。賈永婷說，「常常覺得自己很幸運，每到瓜果成熟的季節，總能吃到最好最甜最快的那一批。」

2018年9月，賈永婷在下班的地鐵上遇到了一位問路老人孫洪正，得知孫洪正獨自從山東來北京辦事，於是賈永婷問起老人吃飯了沒有？晚上是否找到住的地方？賈永婷回憶，「當時旁邊還有位好心人也給了大爺錢，還有位山東小伙邀請大爺去他家裡過夜。」賈永婷把身上的現金都給了孫洪正，並告訴老人，如果在北京有什麼事情就給她打電話。

半個月後，賈永婷收到孫洪正的來電稱要給她寄石榴，「當時收到了石榴、梨、花生，滿滿一大箱，跟同事們分享，同事們也都覺得很感動。」孫洪正還寄了一封手寫的感謝信，「素不相識一面，老回家日復浮現腦海難忘，今寄本土產物，微表寸心。」

據報導，賈永婷說平常她網購時，看到一些覺得老人能吃得上、用得上的東西，也會下單寄給孫洪正，兩人就這樣互寄禮物七年，每每收到老人寄來的快遞，賈永婷都會拍照留念，「爺爺基本就是把煙台最好的都打包給我了。」