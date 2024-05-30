武大選調生被派嘉峪關 自嘲像黑奴 抱怨文惹議

考入公務員編制是許多大學畢業生的目標。(取材自澎湃新聞)

武漢 大學顧姓女研究生，通過「選調生」考試，但未能如願留在家鄉甘肅 蘭州工作，而是被編配到嘉峪關。她發文吐槽嘉峪關「就是落後的戈壁灘小縣城，我在那裡被禁錮」，還比喻自己是失去自由的「黑奴」，被網民批評「汲汲營營」，「選調生很多人求之不得，妳還嫌棄」等。官方稱，該生已被相關部門取消錄用資格。

所謂「選調生」，是各省黨委組織部門有計畫地從高等院校選調品學兼優的應屆生到基層工作。澎湃新聞報導，在一篇名為「山花尋海樹，不如就春風」的公開文章中，武漢大學德語語言文學專業研究所畢業生顧某抱怨，對於選調分配到甘肅嘉峪關不是很滿意，當中提到「嘉峪關就是落後的戈壁灘小縣城，我在那裡被禁錮，動彈不得」等言論，引發網友反彈。

今年4月份，顧某本人申請取消錄用資格，組織已經批准。對於顧某發布的相關文章，一名工作人員表示已經處理，但具體處理情況不便答覆。

不過顧某所在單位一名工作人員表示，顧某是被取消錄用資格的，現已不在嘉峪關市工作。

根據規定，選調工作按照筆試成績60%、面試成績40%的比例計算綜合成績，由高到低確定擬錄用人員，統籌安排工作單位。新錄用選調生試用期為一年，試用期滿合格，正式辦理公務員。

對此，南方周末評論文章指出，當事女生的心態，像極了古代那些「求官不得，心懷怨懟」的新科舉人進士。但現代社會畢竟不是古代。當事女生通篇都沒提到「應該怎麼做好選調生」，而是呈現出某種汲汲營營的投機心態。評論也說，成年人應為自己的言論負責，當事女生既然發了文，就應坦然接受網友的批評。

紅網評論文章則表示，選調生對於許多人，仍然是一個求之不得的崗位。上岸成為選調生，不是覓得了一個鐵飯碗，也不是圖一個輕鬆安逸。就算認為分配地「邊貧地瘠」，當事人更應該把分配地建設得更好。不合理控制自己的情緒，反而在社交媒體上對分配地口出惡言，不但打擊了其他選調生、公務員的熱情，也影響旅遊城市嘉峪關的形象。