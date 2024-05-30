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40歲富婆控男大生騙色 校園裸奔「一起社死」

中國新聞組╱綜合報導
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(視頻截圖)
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(視頻截圖)

一段「女生大學校園裸奔」影片近日在網上瘋傳，一名長髮女子把衣服和短褲掀開，露出胸部和下體，在校園多處來回跑動，還逼路人看自己的胸部和私處，學生們都被其舉動嚇到。後來有媒體發現，這名女子已經40歲，聲稱被該校一名楊姓男學生「騙財騙色」，於是到他的學校作出脫序行為。

香港01報導，事發地點為湖北荊州職業技術學院，在31秒影片中，長髮女子把衣服向上拉至頸部露出胸部，在校園道路、體育館等地來回跑動，向一旁學生展示胸部和私處，邊大聲吼叫，嚇壞大批學生。

影片引來網友熱議，許多人直呼太誇張，「不尷尬的嗎？」「好好一個女孩子怎麼變這樣？」但也有人質疑女子是否「博出位」想「一炮而紅」。

不過有媒體發現，該女子其實不是該校學生，已經40歲是「小富婆」，聲稱被學校一名楊姓男學生「騙財騙色」，於是到楊男所讀學校作出脫序行為，想讓大家知道楊男惡行，有網友評論，「這女的也是豁出去了，為了讓男學生社死，自己先社死」。

據報導，該女子曾在社交媒體發照片曬恩愛，寫下「愛情就是我40歲，他18歲，做了180次」，但現在卻撕破臉。

中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(視頻截圖)
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(視頻截圖)
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(視頻截圖)
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(視頻截圖)
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(取材自吃瓜網)
中國網路近日瘋傳一段「女生大學校園裸奔」影片。(取材自吃瓜網)

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