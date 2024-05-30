廣西女餵寵物龜吃這個水果 竟喜提芭比「炫彩神龜」

女飼主的兩隻烏龜成了玫紅色。（視頻截圖）

廣西南寧一位女飼主將火龍果切成小塊給自己飼養的兩隻烏龜當消夜，沒想到第二天早上，發現兩隻烏龜都變成了「紅龜」，不僅龜殼是粉紅色，縮在殼裡的頭部也一樣是粉紅色，飼主心急之下給兩隻烏龜沖水，去色效果仍不佳。「女子餵烏龜火龍果喜提炫彩神龜」話題衝上微博 熱搜，截至今天（5月30日）中午閱讀量已超7200萬次。

綜合農民頻道等媒體報導，廣西南寧這位女飼主看到家中的火龍果還剩下一部分，覺得扔掉太可惜，便將火龍果切成小塊放在水盆裡給烏龜當消夜。然而第二天早晨竟發現，兩隻烏龜一夜之間竟變成了「炫彩神龜」，龜殼及頭部都成了粉紅色、玫紅色，她於是趕緊把兩隻 烏龜帶到水龍頭下沖水，希望可以把牠們身上的色素洗掉，但從網傳視頻來看，去色效果似乎有限。

女飼主將視頻放上網路後，這神奇的一幕引發網友熱議，許多人紛紛留言：「把火龍果芒果同時放進去，是不是直接得到雙色烏龜？」「進化成火龍龜」「還怪好看的芭比 色」「天然色素安全無污染」，不少網友認為可能是水盆裡的火龍果汁讓烏龜染色，並不是因為吃下肚而直接變色；火龍果對烏龜應沒有毒性，然而因為含糖量高，還是要避免讓寵物 過量攝取。

據快科技引述動物專家指出，對烏龜來說，火龍果本身不具毒性，但這並不意味適合烏龜長期食用。烏龜的飲食應以草本類為主，火龍果含有較高的糖分，過量攝入可能會對烏龜的健康造成影響。

烏龜吃火龍果示意圖。（視頻截圖）

至於目前兩隻烏龜是否安好，該女飼主在回應網友時稱，兩隻烏龜目前都好，沒什麽問題，她已經換了幾次水，水都是玫紅色的，也開始出現火龍果裡的小黑籽，可能是烏龜排出來的。她想，烏龜的體色應該會逐漸恢復正常。