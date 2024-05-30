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曾是華為高顏值HR 開啟帶貨首秀 網友：怎麼到京東就不帥了？

中國新聞組／北京30日電
任悅超在京東採銷直播首秀。（取材自電商報）
任悅超在京東採銷直播首秀。（取材自電商報）

去年11月因現身華為一場招聘會走紅的華為前HR任悅超，已入職京東擔任採銷HR和主播雙重角色，5月29日，任悅超開啟了他在京東的直播首秀，相關話題衝上微博熱搜，截至今天上午已近億閱讀量。不過和此前因華為出圈時諸多讚美他高顏值的評論相較，此次多了不少負面聲音，最多的是「怎麼到了京東就不帥了？」。

據電商報報導， 去年11月底，任悅超出圈是因網友在社群媒體發布一段參加華為線下招聘會視頻，不少網友感慨華為HR的高顏值。對於網友的關注，任悅超當時說「這種認可讓我很驚喜，但很快就冷靜下來了，這只是生活的一小部分。」

沒到半年的時間，任悅超就選擇離開華為。今年4月28日， 4月29日，任悅超直播表示，「我真的離職了，因職業規畫和公司政策不符，所以我仔細地考慮後做了離職的決定。下一步規畫還是做老本行，關於直播這一塊，也會跟大家定期見面」。

不過，4月29日的直播中，任悅超在直播中說「手機只用蘋果」這句話，引來網友吐槽，稱才剛從華為離職就說手機不用華為只用蘋果的，「情商不夠」。任悅超隨後澄清說，這句話被行銷號惡意剪輯，他所說的完整句子是「手機只用蘋果，喝水只喝怡寶」。強調自己並沒有背刺公司。

去年11月，任悅超在華為招聘視頻中因被網友稱為「華為高顏值HR」出圈。（視頻截圖...
去年11月，任悅超在華為招聘視頻中因被網友稱為「華為高顏值HR」出圈。（視頻截圖）

面對任悅超的離職，不少網友再次感慨，宇宙的盡頭真的是直播帶貨。同時也有聲音表示，沒了華為的標籤，他在眾多網紅當中並不突出，缺乏話題性。

5月29日下午2點，任悅超在京東家電家居採銷直播間開啟自己的直播首秀。直播中，任悅超稱自己的本職工作是採銷HRBP，日常工作就是和同事接觸、交流，所以同事的工作狀態自己最了解。他表示，同事們的工作狀態都像打了雞血一樣，沒有誰會抱怨很累很苦。

同時，「前華為高顏值HR入職京東做主播」話題也衝上熱搜，截至5月30日中午，微博閱讀量超過9580萬次。對於任悅超入職京東，網友各有看法。有人表示認可鼓勵，「小哥哥的顏值確實還可以，希望他能跨界成為合格的主播」「顏值與才華並存，我還是蠻期待他的表現」。

負面的聲音也不少，其中最多的就是「為什麽離開華為以後，感覺就不怎麽帥了？」還有人吐槽「哦，以後辭職了，又可以說，我從來不用京東」「現在想做好主播還真不一定就比當HR容易」「這人咋想的，去京東還不如在華為呢，去騰訊或阿里也好啊」「這主播與京東用戶群匹配嗎？」「原來高顏值都是西裝+華為的高端濾鏡」。

截至目前，任悅超的抖音帳號粉絲數約7.4萬。

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