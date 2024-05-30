我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

湖南省首條數位高速路「衡永永零高速」 通車

中國新聞組／北京30日電
衡永、永零高速5月28日建成通車。(取材自紅網)
衡永、永零高速5月28日建成通車。(取材自紅網)

28日下午3時58分，湖南省首條數位高速路——G7221衡南高速衡陽至永州段和S81永賀高速永州至零陵段（簡稱衡永永零高速）正式通車運營。

中新社報導，衡永永零高速線路全長165公里，概算總投資223.82億元人民幣(約30.8億美元)，其中衡永高速全長106.227公里，永零高速全長58.766公里。項目起於衡陽市雨母山鎮，接岳臨高速，途經衡陽市（蒸湘區、雁峰區、衡南縣、祁東縣）、永州市（祁陽市、冷水灘區、東安縣、經開區），止於永州市零陵區富家橋鎮，共九個縣市區。    

湖南省衡永高速公路建設開發有限公司負責上述項目的建設、運營和管理。該公司負責人介紹，衡永永零高速是湖南省首條數位高速，在設計、建設施工以及後期運營、養護過程中，充分運用BIM、大數據、數位孿生、人工智能等數位化技術。該公路還基於高精度地圖，採用路隧一體化主動交通管控，能够實現實時軌跡跟蹤，並進行智能分析研判，著力打造湖南首個「路隧一體化管控示範路段」。

據悉，該條高速通車後，將形成以衡陽、永州、郴州三地為中心的大湘南高速公路立體交通格局，串聯起岳臨、華常、二廣、泉南等多條高速公路，對改善區域投資環境、促進湘南示範區經濟一體化、增強區域整體競爭力均具有重要意義。

投資 人工智能 G7

上一則

小巷最後「寫信人」一周難得開張 改成寫低保申請、離婚協議

下一則

「投資安徽行」 400家中外知名企業參與

延伸閱讀

6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日

6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日
橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡
法廊快報／加州高速公路 為何不用攝影機執法？

法廊快報／加州高速公路 為何不用攝影機執法？
布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣