「易膽大」、「巴山秀才」知名 劇作家魏明倫病逝

著名劇作家魏明倫在成都去世，享年83歲。（取材自微博）

紅星新聞報導，中國當代著名劇作家、雜文家、辭賦家，有「巴蜀鬼才」之稱的魏明倫先生因病醫治無效，於5月28日晨在成都去世，享年83歲。

魏明倫童年唱戲謀生，1950年參加自貢市川劇團演戲，業餘自修文學，1957年開始發表作品。著有劇本「易膽大」、「四姑娘」、「歲歲重陽」、「巴山秀才」、「潘金蓮」、「夕照祁山」、「變臉」、「中國公主杜蘭朵」等，雜文集「巴山鬼話」、「魏明倫短文」、「魏明倫隨筆」等。撰有駢體碑文「會堂賦」「廊橋賦」「牌坊賦」等50餘篇在各地立碑。劇本「易膽大」、「四姑娘」、「巴山秀才」、「變臉」等均獲全國優秀劇本獎。

據報導，28日中午，魏明倫家中的客廳已設好靈堂，多位文化名人前來悼念魏明倫。魏明倫畫像左右寫著由他生前撰文，成都市書法 家協會副主席李文彬題寫的字：沒有白活的人，值得研究的鬼。

「這兩句話，是魏老師自己對自己的評價。他的文章很美，之前有很多人想買他的書法作品，說題個字給多少錢。有作家會賣自己的字，但他不會題字賣錢。」李文彬說，「魏明倫沒怎麽上過學，一直認為自己書法不好，所以很看重後輩們的書法教育。」魏明倫還曾請他教導其孫子的書法。

「魏先生的離去，不僅是四川文化的損失，也是中國戲劇文化的損失。」四川省文聯主席、四川省戲劇家協會主席、四川省川劇院院長陳智林說，他在收到這個消息後，第一時間就趕來魏明倫家中，「我與魏先生共事了很多年。我第一次遇到魏先生，是在我的學生時期。」陳智林回憶，當時學校選了幾個學生代表來學習魏先生的作品，「那時候魏先生還很年輕，也很風趣，給我們留下了很深刻的印象。」

另據報導，魏明倫不曾寫自傳，但在安仁古鎮風情街上的魏明倫文學館，不僅是四川首個當代作家個人文學館，也可以說是他另一種形式的自傳。文學館上下兩層從布局、排列、展品到解說詞，均是魏明倫親自打造，記錄下他超過60年的文學生涯。

2019年以前，文學館是魏明倫接待各路好友，比如王蒙、姜昆、嚴歌苓等的必到之地。之後他身體每況愈下，來此次數寥寥，不能親自帶領老友參觀，但都會提前打電話通知文學館做好接待。他有四川人的聰慧和才情，更有四川人的豪爽與耿直。

魏明倫生前最愛引用的，是余秋雨對他的形容：「其他的作家都是大體可以度量的方塘，但魏明倫卻是一條不知走向的河流。」如今河流雖然流到了終點，蒸騰的水氣卻始終氤氳不絕。