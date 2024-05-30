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南京Costco開業人山人海 高峰得等2小時才進場 愛馬仕包秒光

中國新聞組／北京30日電
櫃台裡的三個愛馬仕包。(取材自上游新聞 )
櫃台裡的三個愛馬仕包。(取材自上游新聞 )

繼山姆會員商店江北店開業後，南京首家Costco(開市客)28日開門迎客，原計畫9點開業的賣場，因六、七點就有人來排隊，7點多就提早開門。當天賣場內人山人海，高峰時段排隊一、兩個小時才能進入，三個愛馬仕包一開門就被秒光，頂流「草莓熊」不斷補貨。

現代快報報導，28日上午9點多，離Costco一、兩百米的道路已經開始堵車，不少車輛已經不能停進賣場停車場，只能選擇在附近的道路、小區周邊停放。

據報導，Costco賣場門前搭起了藍色棚子，排隊人流不斷向前。現場工作人員舉起牌子提醒，預計要一個小時才能進場，有人聽勸離開了，「人太多，不湊熱鬧了。」但還有不少市民絡繹不絕加入。

室外排完，進入室內，還有一眼望不到頭的隊伍。「我們一早就從鼓樓開車來了，來都來了，就進去看看吧，總不能空手回去。」市民陳女士說，她足足排了一個多小時才進入賣場，沒想到結帳處也是排成長龍。

據了解，當天上午六、七點就有市民來排隊了，因此7點多賣場就開門營業。住在附近的一名阿姨表示，自己7點多就進去了，已經採購了一大包，有酸奶、麵包、牛肉等，當時還沒那麼多人，體驗感比較好。

上海Costco開業時，靠著「茅台、愛馬仕」吸引客流。

在南京Costco，當天也上架了三個愛馬仕包，不過一開門就被秒光了。據悉，三個愛馬仕柏金包，其中兩只尺寸約25厘米，價格為16萬9999.9元人民幣(約2.3萬美元)/件，30厘米的價格為17萬7999.9元/件。因為無需配貨，所以一下就被秒光。

而1499元/瓶的飛天茅台在南京店沒有售賣，1099元/瓶的43度茅台有售。工作人員表示，挺受一些男士歡迎。

結帳處也在排隊。(取材自上游新聞 )
結帳處也在排隊。(取材自上游新聞 )

可愛的「草莓熊」成了全場的頂流，80厘米的草莓熊售價399.99元/只，巨型草莓熊價格為1999.9元/只。不少顧客都來和它們合影，還有人忍不住上去抱抱。一名年輕人乾脆一口氣拿下兩只，「很可愛啊，一家一個」。工作人員表示，「草莓熊」上貨就賣光，不斷在補貨。

報導說，黃金櫃台也圍滿了人，黃金每克630元—680元不等，「最近黃金價格在700元每克，這裡比市價便宜一點。」一名市民表示，小程序上一款「足金金條」更便宜，約10g重，優惠後的價格為4699.9元，平均每克只要469.99元。

此外，39.8元/份的烤雞很受歡迎，不少人排長隊也要拿一份嘗嘗。99.9元/盒的櫻桃、145.9元/件的金枕榴蓮、51.9元/盒的藍莓、澳洲牛排、澳洲黑虎蝦等生鮮熟食都被不少市民放進了購物車。

據悉，Costco南京會員店開業前3天（5月28日至30日）採取分時段預約入場制，設計每天最大客流約2萬人。會員可通過Costco官方App小程序預約前往。

此外，南京Costco線上購物服務將於賣場正式開業三周至四周後籌備上線。

室內也在排長隊。(取材自上游新聞 )
室內也在排長隊。(取材自上游新聞 )

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