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中國版星鏈計畫曝光 鴻鵠-3將發射1萬顆衛星

記者林茂仁／綜合報導
藍箭鴻擎科技24日向國際電信聯盟（ITU）提交預發資訊（API），要發射1萬顆衛星。圖為藍箭鴻擎科技在江蘇無錫工廠奠基。（取自澎湃新聞）
藍箭鴻擎科技24日向國際電信聯盟（ITU）提交預發資訊（API），要發射1萬顆衛星。圖為藍箭鴻擎科技在江蘇無錫工廠奠基。（取自澎湃新聞）

中國版星鏈--鴻鵠-3星座計畫曝光，根據美國太空新聞網（SpaceNews）報導，中國企業藍箭鴻擎科技24日向國際電信聯盟（ITU）提交預發資訊（API），要發射1萬顆衛星。

藍箭鴻擎科技提出一個名為Honghu-3（鴻鵠-3）的星座的計畫，它將在160個軌道平面上總共發射1萬顆衛星。

科創板日報報導，知情人士處獲悉，目前在國際電聯官網可公開查閱該資料；鴻擎科技1萬顆衛星的具體發射計畫未知，行業內當前的慣常做法是按年分批發射。另有業內人士表示，最終實際發射數量與申請數量可能不一定相同。

上海藍箭鴻擎科技有限公司（又稱鴻擎科技）向國際電信聯盟（ITU）提交預發資訊（API），該檔概述了Honghu-3（鴻鵠3）的星座的計畫，將在160個軌道平面上總共發射1萬顆衛星，該星座是中國繼星網GW計畫和上海G60星座提案後實體計畫的第三個超過1萬顆衛星巨型星座。

藍箭鴻擎科技成立於2017年，北京的藍箭航太持有其48%的股份。該公司最初因開發霍爾推進器技術而聞名，目前正在江蘇省無錫市建設一個衛星製造設施，靠近上海。然而，鴻擎科技計畫的資金來源在發布時尚不明確。

該公司的金烏-200（JW-200）氪氣推進霍爾效應推進器曾在去年12月由藍箭航太的朱雀二號火箭發射的鴻鵠-2衛星上進行了測試。該衛星由鴻擎科技與小衛星製造商星際榮耀共同開發。

鴻擎科技總部位於上海松江區，參與開發該地區的衛星互聯網計畫，G60星鏈也位於此地，並已提交了其星座計畫的單獨申請。

從經濟角度來看，鴻鵠-3星座將為中國帶來巨大的商業機會。全球衛星互聯網市場正處於快速增長階段，尤其是在遠端教育、遠端醫療、物聯網等領域，衛星互聯網具有不可替代的優勢。

此外，通過提供全球覆蓋的衛星互聯網服務，鴻鵠-3星座還可以促進一帶一路沿線國家的數位化轉型，增強中國與這些國家在資訊通信領域的合作。這不僅有助於提升中國在國際市場中的競爭力，也為國內相關產業鏈提供了廣闊的發展空間。

鴻鵠-3星座的成功離不開技術創新和自主研發。藍箭航太及其合作夥伴在推進器技術、衛星製造、發射服務等方面的突破，展示了中國企業在航太技術領域的強大競爭力。

特別是藍箭航太的朱雀系列火箭，不僅具備高載荷能力，還在可重複使用技術方面取得了顯著進展，這將極大地降低發射成本，提高發射頻率。

藍箭航太空間科技股份有限公司（藍箭航太）是中國領先的航太運輸系統創建及運營的商業公司，成立於2015年6月，藍箭航太是中國首家取得全部准入資質的民營運載火箭企業，並於2018年10月27日完成中國首次民營運載火箭發射。

藍箭自主建立北京研發中心、西安研發分中心、湖州熱試車中心、智慧製造基地、智慧製造工廠，形成全國範圍內的基礎設施戰略布局，覆蓋民營商業運載火箭從設計研發、試驗檢測到總裝生產的全流程研製體系與研製能力。

中國近年積極發展太空產業，尤其「商業航太」首次被寫入2024年的政府工作報告中，作為中國中國經濟發展的新增長引擎，重要性進一步凸顯。

2023年，中國商業航太運載能力大幅提升。據《中國航太科技活動藍皮書（2023年）》資料，2023年中國共完成26次商業發射，研製發射120顆商業衛星，占全年研製發射衛星數量的54%。

該藍皮書指出，2024年是加快建設航太強國的關鍵之年，預計中國航太全年將實施100次左右的發射任務，有望刷新紀錄。

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