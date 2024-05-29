C919商運1周年 安全飛行超6000小時 將首次境外商業飛行

在C919國產大型客機商業運營迎來一周年之際，作為全球首發用戶的東航，27日在上海正式接收新增訂100架C919的首架機。圖為嘉賓與C919合影。 (中新社)

5月28日是國產大飛機C919商業運營一周年的日子，當天上午，東航 C919機隊也迎來了新成員，東航第六架C919客機正式入列，國產大飛機C919規模化運營全面加快。截至5月27日，東航C919飛機總計商業運行飛行時間6090小時，承運旅客超27.6萬人次。6月1日（周六），C919將做首次境外商業飛行，執飛「香港 ─上海」商業包機航班。

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2023年5月28日，東航全球首架C919飛機執行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京首都機場，成功完成了該機型的全球首次商業載客飛行，標誌著C919的「研發、製造、取證、投運」全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式「起步」。

一年來，東航創造了C919多項「第一次」：第一次實現商業運行、第一次投入最繁忙的「京滬航線」、第一次服務「春運」、第一次飛出國門亮相新加坡 航展……，截至5月27日，C919航班執飛的三條航線，總計商業運行飛行6090小時，承運旅客超27.6萬人次。C919航班平均客座率近80%。

「好飛機是造出來的，也是飛出來的。」在東航總經理、黨組副書記李養民看來，相較於國際上成熟的同類機型，國產大飛機在規模化商業運營上尚處於初級階段，要取得市場和商業運營的成功，需要持續探索國產大飛機規模化運行模式，持續提升核心競爭力。

商業運營一年來，C919飛機已經在上海虹橋到成都天府、上海虹橋到北京大興以及上海虹橋到西安咸陽三條航線上實現定期運營。

2021年3月1日，東航與中國商飛正式簽署首批5架C919購機合同，成為C919全球首發用戶。2023年9月28日，東航再次與中國商飛在滬簽署購機協議，在2021年簽訂首批5架的基礎上，再增訂100架C919大型客機。

5月28日上午，東航第六架C919執行MU2999調機航班，從上海浦東國際機場飛往上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。這是東航C919機隊的第6架C919大型客機，也是東航增訂的100架C919訂單中的首架交付機。東航方面表示，預計到2024年底，東航C919機隊將達到10架。

值得一提的是，6月1日，東航將使用C919大飛機，執飛「香港─上海」商業包機航班，承運從香港前往上海參加「滬港同心」交流活動的香港大學生，這將是C919首次境外商業飛行。