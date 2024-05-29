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山西太原火車站候車廳 仙女壁畫「露點了」網友吵翻

中國新聞組／綜合報導
太原火車站的仙女壁畫。(取材自微博)
太原火車站的仙女壁畫。(取材自微博)

山西太原火車站近日被網友發現候車廳壁畫上面的「仙女」衣不蔽體。該網友憂心這樣的畫面會對兒童產生不良影響，在公共場合不妥。

新聞晨報報導，一名女子稱出差在太原車站等車，偶然抬頭就看到了上面的壁畫，但她愈看愈不對勁，用相機放大才看清楚，壁畫上面的女性，都沒有穿著上衣，胸部裸露在外面，她認為不妥當。

在這名女子看來，車站不是圖書館和藝術館，更何況這種壁畫本就沒有多美，很擔心讓小孩子看到，錯以為暴露、穿的少就是對的，並不是什麼都是藝術和文化。

該女士的觀察和擔憂迅速在網上引起了廣泛討論。一部分網友認同她的觀點。

有人稱「藝術不是低俗，藝術可以放進展覽館，放火車站真的不合適」、「說實在的，這畫確實不適合小孩子觀看，他們可不懂什麼藝術不藝術的。」

不過也有人認為這位女子太小題大做了，「西安華清池，楊貴妃雕像上身也裸著，每年上百萬人參觀，也沒見有人說什麼」、「要用藝術之眼看璧畫，絕對不要用色情之腹渡紅塵。」

對此，太原車站方面回應，這幅壁畫源自晉祠公園的一個古老傳說，已經存在多年，並且在壁畫旁邊設有詳細的說明供乘客閱讀了解。車站方面強調，這幅壁畫具有藝術與文化價值，是當地文化遺產的一部分。

太原火車站的仙女壁畫。(取材自微博)
太原火車站的仙女壁畫。(取材自微博)

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