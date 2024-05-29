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上海9新政救房市 放寬非滬籍居民購房限制

中國新聞組／北京29日電
上海推出樓市九條新政救市。圖為上海靜安區談家橋近期的城市更新項目建設工地。（新華社）
上海推出樓市九條新政救市。圖為上海靜安區談家橋近期的城市更新項目建設工地。（新華社）

為救房市，上海市住房和城鄉建設管理委員會、上海市房屋管理局等四部門27日聯合印發「關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知」。提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、優化土地和住房供應等九條政策措施，自28日起施行。

中新社報導，本次調整優化住房限購政策，覆蓋非滬籍、人才、單身、離異、企業、多孩家庭等層面。第一，縮短非滬籍居民購房所需繳納社保或個稅年限，從「連續繳納滿五年及以上」調整為「連續繳納滿三年及以上」；新城以及南北轉型等重點區域的非滬籍人才購房相應調整為「連續繳納滿兩年及以上」；自貿區臨港新片區的非滬籍人才購房繼續執行「連續繳納滿一年及以上」規定。

第二，擴大重點區域非滬籍人才以及非滬籍單身人士購房區域。將新城以及南北轉型等重點區域的非滬籍人才購房區域，擴大至所在區全域；非滬籍單身人士購房區域，擴大至外環內二手住房。　　

第三，調整相關政策，取消離異購房合併計算住房套數規定，已贈與住房不再計入贈與人擁有住房套數。

第四，支持企業購房用於職工租住，對企業購買小戶型二手住房（指2000年前竣工、建築面積在70平方米及以下的二手住房）用於職工租住的，不再限定購買住房套數。　　

「通知」強調支持多子女家庭合理住房需求，對二孩及以上多子女家庭（包括本市戶籍和非本市戶籍居民家庭），在執行現有住房限購政策基礎上，可再購買一套住房；優化多子女家庭在個人住房貸款中首套住房認定標準，減少購房利息負擔。

「通知」還提出優化住房信貸政策，進一步發揮住房公積金個人貸款支持居民合理住房需求的作用，適度提高本市住房公積金個人貸款最高額度。　　

報導引述上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進分析指，上海此次統籌市場和保障、存量和增量，在提升住房品質、促進職住平衡同時，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。政策的落地和實施，將更好引導市場預期、增強市場信心，也將進一步促進上海房地產市場平穩健康發展。

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