救房市 廣州住房「以舊換新」樓盤近200個

廣州參與住房「以舊換新」的樓盤數量累計近200個。(新華社)

中國救房政策四處落地，廣州市房地產 行業協會、廣州市房地產中介協會27日發布第二批參與「以舊換新」活動項目名單，共70個項目、30多家中介機構。至此，該市參與住房「以舊換新」的樓盤數量累計近200個，合作中介機構44個。

中新社報導，廣州市房地產行業協會介紹，「以舊換新」是指房企和中介機構幫助有意向置換住房的消費者出售舊房，再購置新房。如舊房未能成功出售，新房訂金將無條件退還。廣州商品住宅建設起步早、本地開發企業眾多，特別是廣州有著多層次的市場價格體系，「以舊換新」活動有著廣泛的市場潛力。

廣州荔灣區 白鵝潭板塊某項目營銷負責人稱，「以舊換新」活動發布當晚，置業顧問連續接到九個來電諮詢參與「以舊換新」購房的具體流程及細節。周末（25日至26日）到訪客量環比增長180%。合富研究院監測數據顯示，5月20日至26日，廣州一手住宅市場來訪量環比增長8%，成交量環比增長13%。

27日推出的住房「以舊換新」樓盤進一步延展了覆蓋範圍，除中心區域繼續加量外，南沙區、從化區、增城區等也推出了更多「以舊換新」項目。

目前，廣州市很多參與住房「以舊換新」的開發企業紛紛推出各自服務細則，很多房企與中介機構簽署合作協議，聯手為消費者提供定制化免費出售舊房服務：包括舊房拍片、銷售文案寫作、定價指導、渠道拓展等。