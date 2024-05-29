孫楊結束51個月禁賽 下半年重返賽場 「想念站在跳發台感覺」

32歲的孫楊接受澎湃新聞採訪時確認會復出參賽。(取材自澎湃新聞)

結束51個月禁賽，中國游泳名將孫楊 在28日正式回歸。由於錯過巴黎奧運 選拔，短期內他也無法獲得中國代表隊出賽資格。被禁賽四年間，孫楊自主訓練從未中斷，「很想念正式比賽中站在跳發台上的感覺」，他預計今年下半年會重返賽事。

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澎湃新聞報導，2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣布，孫楊未能遵守世界反興奮劑機構(WADA)的規定，將被禁賽八年，但孫楊此前的比賽成績依然有效。對此，孫楊決定上訴至瑞士聯邦最高法院。

孫楊已經正式恢復訓練。（取材自微博）

上訴最終未能成功。2022年3月4日，瑞士聯邦最高法院宣布，針對孫楊的禁賽維持到2024年5月底。當下，接到仲裁最終結果的孫楊下定決心，「四年後我一定會回來，不會選擇退役」。

但四年時間對運動員來說實在太久了，如今回想起來，孫楊說，那段時間「痛苦又漫長」。他一度不想跟任何人說話，也沒有地方正常訓練，他只能在家樓下的健身房裡游，不停地游，游到父母都怕了。

這四年裡，孫楊結了婚，也重回校園讀書，他看上去沉穩了許多。

宣布正式回歸後，孫楊感受到壓力。游泳運動員的巔峰期大概在28歲左右，他今年已經32歲。能明顯感覺到自己的恢復能力和之前相比有下降，想維持同樣的狀態可能需要付出之前幾倍的努力。

錯過了兩屆奧運會也錯過了很多的游泳賽事，現在的孫楊對名次和金牌都不像從前那麼執著和在意，但他還是想較個勁。這次，他的對手是自己，「因為我會回到賽場，我希望到時候能用成績證明自己」。

微博 上的孫楊工作室日前曾發布一段孫楊游泳的影片，雖然影片只有短短的28秒，但已預示著孫楊正式恢復訓練。