我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

孫楊結束51個月禁賽 下半年重返賽場 「想念站在跳發台感覺」

中國新聞組／北京29日電
32歲的孫楊接受澎湃新聞採訪時確認會復出參賽。(取材自澎湃新聞)
32歲的孫楊接受澎湃新聞採訪時確認會復出參賽。(取材自澎湃新聞)

結束51個月禁賽，中國游泳名將孫楊在28日正式回歸。由於錯過巴黎奧運選拔，短期內他也無法獲得中國代表隊出賽資格。被禁賽四年間，孫楊自主訓練從未中斷，「很想念正式比賽中站在跳發台上的感覺」，他預計今年下半年會重返賽事。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣布，孫楊未能遵守世界反興奮劑機構(WADA)的規定，將被禁賽八年，但孫楊此前的比賽成績依然有效。對此，孫楊決定上訴至瑞士聯邦最高法院。

孫楊已經正式恢復訓練。（取材自微博）
孫楊已經正式恢復訓練。（取材自微博）

上訴最終未能成功。2022年3月4日，瑞士聯邦最高法院宣布，針對孫楊的禁賽維持到2024年5月底。當下，接到仲裁最終結果的孫楊下定決心，「四年後我一定會回來，不會選擇退役」。

但四年時間對運動員來說實在太久了，如今回想起來，孫楊說，那段時間「痛苦又漫長」。他一度不想跟任何人說話，也沒有地方正常訓練，他只能在家樓下的健身房裡游，不停地游，游到父母都怕了。

這四年裡，孫楊結了婚，也重回校園讀書，他看上去沉穩了許多。 

宣布正式回歸後，孫楊感受到壓力。游泳運動員的巔峰期大概在28歲左右，他今年已經32歲。能明顯感覺到自己的恢復能力和之前相比有下降，想維持同樣的狀態可能需要付出之前幾倍的努力。

錯過了兩屆奧運會也錯過了很多的游泳賽事，現在的孫楊對名次和金牌都不像從前那麼執著和在意，但他還是想較個勁。這次，他的對手是自己，「因為我會回到賽場，我希望到時候能用成績證明自己」。

微博上的孫楊工作室日前曾發布一段孫楊游泳的影片，雖然影片只有短短的28秒，但已預示著孫楊正式恢復訓練。

報導指出，1991年出生的孫楊是男子1500米自由泳世界紀錄保持者，男子400米自由泳奧運紀錄保持者。2012年倫敦奧運，孫楊奪得男子400米自由泳、男子1500米自由泳冠軍。2016年里約奧運，孫楊奪得男子200米自由泳冠軍。

孫楊在禁賽期間與藝術體操教練張豆豆結婚。圖為孫楊與家人的合照。（取材自澎湃新聞）
孫楊在禁賽期間與藝術體操教練張豆豆結婚。圖為孫楊與家人的合照。（取材自澎湃新聞）

孫楊 巴黎奧運 微博

上一則

抗美制裁 華為新桌機完全國產化 核心軟硬體實現替代

下一則

約8.5小時 神18乘組刷新中國航天員單次出艙紀錄

延伸閱讀

俄烏戰使瑞士淪間諜熱點 國會要求對俄羅斯間諜採強硬做法

俄烏戰使瑞士淪間諜熱點 國會要求對俄羅斯間諜採強硬做法
「封口費」女主角前律師勒索Nike罪 最高法院駁回上訴

「封口費」女主角前律師勒索Nike罪 最高法院駁回上訴
網球／目標瞄準巴黎奧運 納達爾談溫布頓參賽：可能很難

網球／目標瞄準巴黎奧運 納達爾談溫布頓參賽：可能很難
遵守和平精神 以巴不想把對立帶進巴黎奧運

遵守和平精神 以巴不想把對立帶進巴黎奧運

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費