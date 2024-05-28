塌房網紅「王媽」遭起底 23歲全款買保時捷

王志欣與團隊成員在校園拍攝短視頻。(視頻截圖)

被網友稱為「打工人嘴替」的網紅「王媽」，近日竟以意想不到的方式「塌房」了。原來，「王媽」所在公司發布招聘公告，被指壓榨員工，待遇低下且要求大小周待遇。

來源：YouTube

上游新聞報導，「王媽」所屬的「七顆猩猩」團隊的主創核心「王媽」王志欣，是個00後，此前因為「00後大二學妹拍段子月入70萬」、「23歲給爸爸全款買保時捷卡宴」等登上熱搜；從2020年開始創作大學生活類短視頻走紅，如今成為短劇賽道頭部帳號，「七顆猩猩」的全網粉絲已超過4500萬，團隊也從剛開始的4人發展到100多人。

2021年，「七顆猩猩」一條講述幾個室友在宿舍查詢四六級成績的短視頻爆火，獲得了破億播放量。一夜之間，「七顆猩猩」漲粉上百萬。

「我們是撞風口上了。」王志欣坦言，恰逢四級成績發布、中秋節的時間節點重合，這條視頻就這麽意外地火了。後來，她們就開始琢磨如何更巧妙地「蹭」熱點，更準確地把握視頻節奏，生產出更多讓年輕人喜聞樂見的段子。

王志欣在武漢 孚星文化傳媒的幫助下逐步擴大自己的團隊，規模從3人擴充至10人，涵蓋場務、打光、編劇、演員等職能，很快積累起近千萬粉絲，和花西子、得物等近40個美妝品牌及App有過合作，團隊及帳號總流水達到每月70萬元（人民幣，下同，約9.66萬美元）。

2022年2月，武漢荒野文化有限傳媒公司在「七顆猩猩」團隊的支持下成立，工作人員及旗下達人超過100人。

當時的星圖平台顯示，「七顆猩猩」的抖音 報價，21-60秒的視頻是8萬元左右，60秒以上是10萬元左右。他們在小紅書 、快手、B站等其他平台也開放商務合作。

七顆猩猩抖音粉絲為1657萬。(取材自抖音)

2022年2月，武漢荒野文化有限傳媒公司在「七顆猩猩」團隊的支持下成立，工作人員及旗下達人超過100人。

當時的星圖平台顯示，「七顆猩猩」的抖音報價，21-60秒的視頻是8萬元左右，60秒以上是10萬元左右。

王志欣於2023年8月在東湖邊，開設了一家「七顆猩猩」咖啡店。2023年7月2日，王志欣通過個人帳號發布視頻稱，「23歲給爸爸全款拿下了保時捷卡宴」再度登上熱搜。

2024年3月起，「七顆猩猩」連續推出重生系列「重生之我在霸總短劇裡當保母」、「重生之我在短劇裡當主角」等，圍繞反套路人設，借「王媽」之口對劇情、角色犀利吐槽，內容廣受歡迎。據抖音官方統計工具顯示，從3月5日的首集發布，到3月19日接到第一個商單植入，26集中共有16個廣告植入，其21-60秒的單條視頻報價是50萬元。