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安徽銅陵20多年樓齡商品房坍塌 四死一重傷

中國新聞組／北京28日電
安徽銅陵一居民樓發生坍塌事件，當地消防、應急趕赴救援。（取材自央視新聞）
安徽銅陵一居民樓發生坍塌事件，當地消防、應急趕赴救援。（取材自央視新聞）

5月27日13時40分左右，安徽銅陵市郊區大通鎮龍苑小區48棟一側發生坍塌，5人失聯。央視報導，截至28日1時28分，5名失聯人員全被找到，其中4人經確認死亡，1人（女，12歲）正在全力救治中。

來源：YouTube

根據現場人員表示，發生坍塌的是一棟五層的普通居民樓。稍早前，龍苑小區居民李敏（化名）向潮新聞記者透露，該小區是商品房，屬於老舊小區，自己有同住一個小區的親戚在此事故中失聯，「塌的那側是我阿姨家，樓高有五層，她們一家三口，搜救了五個小時還沒找到。」

據居民介紹，事發樓棟高五層，有兩個單元，每個單元一層兩戶。經其到現場查看，垮掉的部分將近有整整一個單元。另有居民稱，該小區的房子樓齡有20多年，垮塌的樓房普通居民房，有人正常居住。天氣信息顯示，這幾天銅陵一直在下雨。

網友留言稱，「願小女孩能挺過來」、「中小城市很多這種房子，小開發商搞的紙糊一樣的，過幾年這種情況越來越多」、「20年就塌了？」

公開資料顯示，銅陵市郊區大通鎮龍苑小區曾經是當地政府開展農村人居環境整治的示範點。在2020年，媒體曾報導過該小區以提升庭院品質為目標，開展「綠色家庭」和「最美庭院」創建行動。在2017-2022年間，政府公示顯示，該小區曾分批次被列入老舊小區改造項目。

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