麥當勞玩具要300元？黃牛炒「麥麥對講機」至原價10倍

麥當勞「對講機」玩具火爆，黃牛、假貨泛濫，有商家3天賺逾50萬人民幣。(取材自九派財經)

中國麥當勞 近日推出六一兒童節限量版玩具「麥麥對講機」，在年輕人之間暴紅，開賣後迅速售罄，也引發黃牛與假貨問題，「麥麥對講機」在網路商城上價格被炒至300元人民幣(人民幣，下同，約42美元)，在微博 上引發熱議。

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九派新聞報導，中國麥當勞限量玩具「麥麥對講機」對講機兩個一組，一個為麥當勞薯條造型，另一個為雞塊造型，可在300公尺內進行聯絡。該玩具於22日上午線上、線下同步販售，消費者只要任意消費一筆，額外再加38元就可以購得，全中國限量50萬組，售完為止。

開賣後，由於購買人數眾多，該玩具迅速售罄，一度導致麥當勞點餐系統「崩潰」，顯示異常且無法點餐。

而在搶購熱潮下，黃牛、假貨問題也隨之氾濫。原價38元的「麥麥對講機」，被黃牛炒至300元。一家電商 平台上，有店鋪的「麥麥對講機」連結顯示賣出上萬件，售價為54至88元，3天內吸金超過54萬元。該賣家稱商品為正品，但拒絕回答貨源問題。

根據山海視頻報導，針對「麥麥對講機」被炒至300元，中國麥當勞回應，會反映給專員處理。

被炒至高價的「麥麥對講機」在微博也掀起討論，網友紛紛表示不理解，「都快原價的十倍了吧，低成本的東西不懂為什麼炒這麼高」、「300塊夠吃好幾頓麥當勞了啊」、「加38元買一個我都嫌貴，居然還能炒這麼高」、「黃牛是最該取締的，都是他們炒的」、「給小朋友可以玩一年，給某些人發條朋友圈就閒置了」。