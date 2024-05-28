我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

中國24省修訂「控菸」法 網友酸：根本沒看到效果

記者謝守真／綜合報導
中國近年持續提高「控菸」規定，但有不少網友認為，這些僅是「自欺欺人的形式主義」。（取材自深圳衛健委微博）
中國近年持續提高「控菸」規定，但有不少網友認為，這些僅是「自欺欺人的形式主義」。（取材自深圳衛健委微博）

中國近年持續提高「控菸」規定。2023年起，中國44個城陸續新推出或修訂市級控菸相關法規。截至目前，已有24個省份推出市級控菸相關法規，共有254個城市推出市級控菸相關法規。但有網友在微博留言稱，這是「自欺欺人的形式主義」，並未看到效果。還有人說，儘管多省份已推出省級控菸相關法規，但控菸情況並不樂觀。

據新華社報導，中國控制吸菸協會醫療機構控菸及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討會於25日舉行。會上，中國國家衛健委規畫發展與信息化司愛衛工作辦處長王璐指出，控制吸菸，包括防止吸菸和促使吸菸者戒菸，是人群疾病預防和個體保健的可行措施。

王璐表示，2003年，世界衛生大會（WHA）批准「世界衛生組織菸草控制框架公約」，旨在降低菸草對健康和經濟的破壞性影響。中國已於2005年批准「世界衛生組織菸草控制框架公約」，隨後2006年公約在中國正式生效。

報導提到，「『健康中國2030』規畫綱要」要求全面推進控菸履約，加大控菸力度，運用價格、稅收、法律等手段提高控菸成效；積極推進無菸環境建設，強化公共場所控菸監督執法；推進公共場所禁菸工作，逐步實現室內公共場所全面禁菸。至2030年，15歲以上人群吸菸率降低到20％。

報導稱，近年來，中國一些地方積極推動控菸立法工作，如「上海市公共場所控制吸菸條例」實施以來，成人吸菸率下降至19.4％；「北京市控制吸菸條例」規定公共場所、工作場所室內環境、室外排隊等場合禁止吸菸；「深圳經濟特區控制吸菸條例」規定在室內工作場所、室內公共場所、公共交通工具內以及學校、公園、醫療衛生機構等室外場所禁止吸菸等。

數據顯示，2022年，中國15歲及以上人群吸菸率為24.1％，與2020年相比下降了1.7個百分點。

然而，消息一出，不少中國網友在微博上稱，「24省份已推出省級控菸相關法規，但是#控菸#情況並不樂觀」；「大學領導幹部培訓，沒有一次不把走廊和洗手間搞得烏菸瘴氣」；「開會吃飯，官越大，越要擺譜，把自己可以違規抽菸當作特權」；「明明嚴禁吸菸，卻明知故犯，這樣問題沒有解決」。

還有人反映，「人行道，十字路口等著過馬路時，大把噁心人抽菸的，躲都沒地方躲」，中國的控菸根本是「自欺欺人的形式主義」，並未看到效果。

中國控制吸菸協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討...
中國控制吸菸協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討會於5月25日舉行。（新華社）

微博 WHA

上一則

國安法上路4年 港刑案增65% 港人自嘲變「國際大刀會」

下一則

六四35周年前夕 北京啟動維穩機制 維權人士「被旅遊」

延伸閱讀

紐約非法電子菸氾濫99%來自中國 市府：已開鍘15家批發商

紐約非法電子菸氾濫99%來自中國 市府：已開鍘15家批發商
每天只想「躺平」？醫師提醒留意隱藏的情緒危機

每天只想「躺平」？醫師提醒留意隱藏的情緒危機
中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義

中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義
日吸40支菸印尼2歲娃 長大戒癮曾當模範生

日吸40支菸印尼2歲娃 長大戒癮曾當模範生

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金