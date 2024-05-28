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29城市地鐵虧損 扣除補貼負債4.3兆 北京最賺錢

中國新聞組／北京28日電
北京地鐵營收全中國第二。圖為地鐵車廂內部的中軸線元素。(中新社)
北京地鐵營收全中國第二。圖為地鐵車廂內部的中軸線元素。(中新社)

2023年疫情結束後，地鐵客流全面恢復。但中國29個城市地鐵財報顯示，如果扣除政府補貼，全部出現虧損，總負債達4.3兆元人民幣(約5936億美元)。仔細盤點各地帳本會發現：「誰拿補貼多、誰更賺錢」，大部分地鐵都無法通過自身經營盈虧平衡，只能依靠當地政府提供大量補貼。

界面新聞報導，2023年地鐵公司收入普遍上漲，但不少公司利潤卻下降。與此同時，政府提供的補貼大多上漲。從營收規模來看，深圳地鐵繼續保持全中國第一，2023年收入達到了251.5億元，比上一年增加11.8億元。不過，扣除政府財政補貼7.3億，淨利潤負1.8億元。

北京地鐵的母公司北京基礎設施投資公司，2023年營收大漲67億元，突破200億大關達到218億元，位列全中國第二。京投負責北京大部分地鐵線路運營，另有部分線路由京港地鐵運營。

從利潤角度看，北京地鐵是全中國最賺錢的地鐵公司，2023年歸母淨利潤為24億元。第二位是成都軌道交通，歸母淨利潤8.3億元，相比上一年上漲1.8億元。其次是天津軌道交通、長春軌道交通、青島地鐵、寧波軌道交通、南京地鐵、福州地鐵等。

被納入統計範圍內的29家地鐵公司中，25家營收上升，但有17家利潤下滑，利潤上漲的公司增加值基本在2億元以下。但若扣除政府對這些企業的補貼，全都出現虧損。

統計29城地鐵財報發現，有21家公司的「其他收益」上漲，其他收益是指與日常活動相關的政府補助。這些地鐵公司獲得的政府補助，總計約1000億元。

京投雖然利潤全中國第一，但其獲得的補貼額也是全中國第一，2023年至少獲得了253億元的補貼。深圳地鐵與京投的營收接近，但深圳地鐵的其他收益只有7.3億元。

自由亞洲電台報導，北京郭先生說，在非繁忙時間段，許多城市的地鐵車廂內乘客稀少。廣州孫先生則指出，即使政府投入財政補貼，大部分地鐵仍然常年虧損，而且這種現象在疫情後更為突出，「就連高速公路收費站都虧損，其中參雜著諸多腐敗現象」。

上海地鐵業內人士指出，地鐵負債的其中一個根本原因是經營不善以及腐敗問題，「上海虧多少我不知道，政府不補貼他們沒法運營，票價低，還有腐敗問題，其中部分經營成本都被腐敗掉了，無論國企還是央企都是這種套路。」

深圳地鐵營收全中國第一。圖為在車廂內看手機的市民。(中通社)
深圳地鐵營收全中國第一。圖為在車廂內看手機的市民。(中通社)

地鐵 利潤 疫情

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