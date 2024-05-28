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六四35周年前夕 北京啟動維穩機制 維權人士「被旅遊」

中國新聞組／北京28日電

今年是「六四」事件35周年，北京當局已升級維穩機制，天安門母親發起人之一張先玲家外已有人站崗，與「六四」相關的維權人士已陸續「被旅遊」。然而，今年針對「六四」的維穩工作與往年有所不同，經濟差「被旅遊」範圍受限。

自由亞洲電台報導，還有一個多星期就是「六四」事件35周年，天安門母親群體是當局每年重點監控的對象。天安門母親發言人尤維潔表示，當局暫時只派人在天安門母親發起人之一張先玲家門外把守，其他人的行動未受到限制。她也透露了兩位天安門母親發起人的最新近況。

尤維潔說：「今年35周年，難屬們基本上沒有被看起來，只有張老師被看起來。丁老師和張老師兩位老人因為年紀大了，她們有一些老年病，身體還算可以。因為馬上要臨近六四，我們被要求不能接受記者到家採訪，張老師那兒也是門口被看起來了，她想到外地去散散心，在六四前才會回來。」

她表示，天安門母親群體計畫在「六四」前按照過往的做法發表祭文，也會在六四當天到萬安公墓拜祭。

據了解，除了天安門母親外，與六四相關的維權人士已陸續收到要「被旅遊」的通知，35年前曾在天安門絶食的學生代表、知名維權律師浦志強已確定會被帶離北京，知名記者高瑜近期也可能會收到通知。「六四」時的貴州學生領袖、中國獨立評論人季風表示，已被安排離家但與以往不同，活動範圍只限於在家鄉附近。「這次出去只能在遵義市周邊，就是在家鄉附近，不能走遠了。可能是財政緊張了，沒錢了。」

六四 天安門

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