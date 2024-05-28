華春瑩升副外長 她的4個側面：學霸、網球迷、發言人、推薦官

中國外交部發言人、新聞司長華春瑩升任副部長。（美聯社）

本報系聯合報報導，中國國務院 27日發布任免國家工作人員消息，被外界視為「外交女戰狼」的外交部部長助理、新聞司司長華春瑩 升任外交部副部長。港媒解讀，華春瑩的高升折射出外交部發言人「敢於鬥爭」風格受到層峰肯定，勢必鼓勵更多外交官「敢於亮劍」。

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公開資料顯示，華春瑩現年54歲，畢業於南京大學。華春瑩曾任中國駐新加坡三秘、駐歐盟使團參贊、外交部歐洲司參贊，2012年任外交部新聞司副司長，同時出任外交部發言人，是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，中國外交部第五名女性發言人。2019年升任外交部新聞司司長，2021年升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓及翻譯工作。

人社部官網27日通報上述人事任命，華春瑩的職銜在外交部官網顯示為外交部黨委委員、副部長。

另據港媒報導，華春瑩擔任發言人之初，給人感覺較為柔弱，隨著時間洗禮，加上中國強勢崛起，與美國為首的西方國家關係日趨緊張，華春瑩風格也日漸強硬，因此有「女戰狼」之稱。

另據封面新聞報導，1970年出生的華春瑩，是江蘇省淮安市淮陰區（原淮陰縣）人。其高中班主任高從平此前接受採訪時說，華春瑩高中時代一直留著短髮，擔任過班級團支部書記、學校學生會主席，1988年以全縣第一名的成績，被南京大學錄取。在南京大學退休教師金築雲眼中，華春瑩這位「學霸」——性格安靜，很斯文，對人很有禮貌。金老師曾在接受採訪時回憶，任何時候看到華春瑩，她總是安安靜靜的，穿戴很樸素，笑起來也很恬靜。

據報導，進入外交部工作後，從未接受過網球系統訓練的華春瑩隨外交部的網球愛好者到奧體中心參加中央國家機關網球協會的志願者骨幹培訓。隨後的每個周末，只要不出差、不加班，她都會參加培訓，從最基礎的網球動作學起，這也為她打下了紮實的基本功。國家體育總局網站信息介紹，打網球是華春瑩的健身方式，她這樣描述自己的日常生活：「除了工作、加班以外，我就是在網球場或者在家。我的工作有特殊性，尤其需要好的狀態，保持好的狀態是我做好本職工作非常重要的保障。」

2012年11月16日，華春瑩首次以外交部發言人的身分出現在外交部新聞發布廳，與媒體記者見面。她也自此成為繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後，外交部第五位女發言人，也是外交部發言人制度建立以來的第27位發言人。2012年11月19日，華春瑩作為發言人首次主持例行記者會。在不到20分鐘的時間里，華春瑩共回答10位中外記者的提問，其中不乏敏感問題。

2020年2月14日，新冠肺炎疫情期間，華春瑩的推特 帳號(現為X平台)正式啟用，這也是首個由中國部委新聞發言人開通的推特帳號。當天，華春瑩發布首條推文：「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來！」

河南春晚、重慶兩江景色、甘孜少年丁真、成都除夕燈光秀…自外交部發言人開通推特帳號後，華春瑩、汪文斌等發言人不斷通過海外社交媒體向全球推介中國，成為民眾喜愛的「推薦官」。