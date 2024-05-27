去年祝壽電詐犯掀波 知名演員杜旭東又為涉詐公司拍廣告？

杜旭東為「元本學堂」錄製的視頻。（取材自上觀新聞）

近日，知名打假人士王海發布視頻，稱國家一級演員杜旭東為涉嫌詐騙的「元本學堂」錄製宣傳視頻；相關話題衝上熱搜。他去年為緬北電詐家族視頻祝壽，在央視點名評批後，當時上映的新劇被除名，演出也被AI 換臉。

來源：YouTube

上觀新聞報導，王海稱，「元本學堂」採用的詐騙手段與之前央視曝光的一種模式相似，即承諾學習其視頻剪輯課程能夠賺取高額回報，若無法實現則全額退款。然而，學員們交了幾千元學費後，卻無法帶來任何收益，退款也無門。

紅星新聞記者26日獨家聯繫到杜旭東，他回憶，這個視頻錄製於一年多前，和之前錄祝賀緬北電詐頭目生日視頻基本是同一個時期，也是同一個朋友找來。當時朋友說是傳播短視頻剪輯學習，想著短視頻挺火，很多人都在做，「仍然也沒在意」。

在「元本學堂」被媒體曝光是騙局後，相關部門也聯繫過杜旭東核實情況，那個時候他才知道，這個公司有問題，收了錢結果和之前承諾的不一樣，很多人被騙。

此事經王海曝光後，杜旭東收到了很多朋友的詢問，自己也非常內疚。他表示，去年事件之後，他再也沒有錄製過類似的視頻。

據媒體報導，「元本學堂」以免費視頻剪輯學習為名，一旦有人進群學習，在免費學習幾節課後，老師就以流量變現為名，誘導用戶購買課程。然而，現實卻是帳號停滯不前，所有承諾都無法實現，學員退款無門。

據悉，因「元本學堂」中涉及的多家公司法定代表人為孫學強，該案件也被稱為「孫學強案」。根據當地警方近半年來的調查，目前已經在全國發現幾萬名受騙人員，且多為50歲以上的中老年人，目前排查出的涉案金額已經人民幣上億元。相關案件責任人已被采取刑事強制措施。