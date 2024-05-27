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中國年輕人瘋刮刮樂 多地賣到缺貨

記者林茂仁／綜合報導
中國最近出現「刮刮樂」賣到缺貨的情形。（取材自澎湃新聞）
中國最近出現「刮刮樂」賣到缺貨的情形。（取材自澎湃新聞）

中國最近出現「刮刮樂」賣到缺貨的情形，刮刮樂這種即開型彩票在全國多地彩票店出現熱賣，在一些城市，雖然店鋪會有少量補貨，但產品種類也遠不如以前豐富。

中國福利彩票及中國體育彩票兩大發行機構表示，缺貨主要是因為生產跟不上需求導致缺票，需要一段時間才可能緩解。

央廣網報導，中國多地掀起刮刮樂熱潮，也就是即開型彩票，其特點就是即買即開，由中國福利彩票發行；此外，中國體育彩票也發行了一款即開即兌型彩票，叫頂呱刮。根據國家相關規定，即開票的返獎獎金比率為65%，公益金比率為20%，發行費比率為15%。

2023年即開型彩票銷售1190.21億元（人民幣，下同，約164.33億美元），年增100.2%，但今年1月至3月，即開型彩票銷售量占彩票銷售總量的26.1%，總共刮了389億元，比去年同期多了174億元，年增高達81.4%。

浙江紹興的一家彩票店老闆表示，刮刮樂比電腦票好賣，福彩中心給多少票，他們就拿多少票，現在已經限票了。

中國福彩工作人員表示，即開票市場需求旺盛，生產供應不上，導致缺票，這個問題還需要一段時間才能緩解。

中國體育彩票工作人員表示，即開票比較熱銷，短期內可能會存在票種更少的情況。

為何會掀起購買即開型彩票的熱潮？在彩票店工作人員及消費者看來，即開票趣味性強、常變常新、即開即兌、返獎率高，充滿驚喜。

短視頻及明星的示範效應也是即開型彩票火爆的重要原因：在短視頻平台上，有很多圍繞著即開票展開的內容，比如清空店鋪的刮刮樂能賺多少錢，隨機挑選刮刮樂，中多少獎金吃多少。這樣的視頻，播放量高的甚至在百萬以上。一些明星、名人將即開票做成花束，讓不少年輕人覺得創意十足、紛紛效仿。

在專家看來，即開型彩票火爆的原因還不止於此，如今愈來愈多的彩票店開到了繁華的商超綜合體、美食街、地鐵商業街等場所，不僅貼近人們的生活，娛樂性和時尚感都大大增強。

中國彩票行業沙龍創始人蘇國京表示，數字彩票要等好幾天才能開獎，很多年輕人當下更想知道結果，所以即開型彩票對他們的吸引力更大。

發行機構為什麼不能加印即開型彩票？蘇國京表示，中國彩票實行的收支兩條線管理及預算管理，彩票發行費往往是上一年經審批通過的預算金額，不能隨意修改，彩票機構今年就要把明年準備花的所有費用進行預算，然後報給財政審批。預算一旦審批，不能輕易修改，所以當某一年的銷量突然發生變化，會發生供需不平衡的問題。

「刮刮樂」為何銷售火爆到缺貨，發行機構為何不能加印？（取材自中央廣播電視總台「中...
「刮刮樂」為何銷售火爆到缺貨，發行機構為何不能加印？（取材自中央廣播電視總台「中國之聲」）

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