知名綜藝錄製釀多人摔傷骨折 「快樂向前衝」被指不負責

知名綜藝「快樂向前衝」錄製現場突發意外，多人摔骨折。（取材自橙柿互動）

有網民在社交平台發布消息稱，知名大型綜藝節目「快樂向前衝」金鄉賽道25日有多名參賽者衝關時掉下摔傷骨折。參賽者質疑，節目組與他們簽訂免責的「霸王條款」，也沒有做到安全保護，讓他們得不到應有的保障。

來源：YouTube

都市快報橙柿互動報導，「快樂向前衝」是山東電視台一檔有15年歷史的水上闖關節 目，團隊為參賽者們精心設計一系列闖關環節，由於節目參與方式大多數是零門檻，只要觀眾想參與，就可以報名參加。據介紹，金鄉賽道全新升級，將去年的四關升級為五關。分別為瘋狂跑步機、翻滾積木、水上平衡木、勝「蒜」在握、飛身灌籃。

20多歲男參賽者小董說，25日他是第一個上場的，先跑過跑步機，到第二關踏上積木翻滾時落水。「我感覺水下有個不平的東西，當時一瞬間還沒感覺腳崴了，硬撐著走上岸就走不動了，最後用一隻腳蹦到救護車上。」

踝骨受傷的小董剛在救護車上躺下，又來了一個骨折的女參賽者小黃。小董說，這次是和一個朋友來的，衝關時，朋友在第一關的瘋狂跑步機上就摔倒了，身上被擦傷。「在醫院問過醫生，說上一期節目也有人骨折。」

小黃則說，自己落水受傷後，腿已經腫起來，動不了。「從場地送到醫院救護車的錢，都是我和小董一人一半自己付費的，連治療費用都是我們自己墊付的。」

小董和小黃向媒體提供一份他門和節目組簽訂的協議，協議內容訂明：「節目中如出現意外，除保險 公司賠付的損失外，甲方（節目製作組）不再支付乙方（參加者）已經發生或可能發生的任何損失。」兩人質疑是霸王條款。