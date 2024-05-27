美媒：軟實力褪色 美國月亮不再大又圓

近年美國品牌在中國不再像以前那麼受歡迎，圖為2000年重慶首家麥當勞開業，引來大量人潮。(美聯社)

美媒近日報導稱，過去幾十年，軟實力曾是美國在中國「最有力的武器之一」，但近年來，美國在華這股「軟實力」褪色，意味著美國失去了「對中國政府施加影響的一個重要手段」，即失去了直接吸引中國人民的能力。如今，在中國民眾眼裡，曾被戲稱為「更大更圓」的美國月亮，也沒什麼不同了。不僅如此，美國還為自己構建了一個最難對付的競爭者。

「美國曾經在中國享有聲望，但不再有了。」觀察者網報導，美國華盛頓郵報 於25日發文指出，美國文化和思想對中國人的吸引力逐漸減弱，在中國受到歡迎的美國品牌在與中國本土品牌的競爭中節節敗退，曾經風靡年輕群體的美劇和好萊塢電影不再是中國社會主流話題的一部分。隨著美國的文化光彩褪色，美國在中國「失去了人心」。

報導指出，美國經濟衰退的說法開始被普遍認同，川普政府的對華政策和新冠疫情 初期該政府對中國的攻擊，讓中國人對美國昔日的「好感」消失殆盡。很多人也看到了美國政治制度和社會的種種缺陷。美國喬治華盛頓大學中國政策項目主任沈大偉（David Shambaugh）稱，「據我所知，美國對中國城市居民、知識分子和官員的吸引力已經所剩無幾。」

文章稱，在這一轉變發生之際，中國正在擴大軍事和科技實力，同時美國不想看到「美中平起平坐」，導致兩國更加「疏遠」，關係緊張。

文章稱，中國對美國正面看法的減弱可能源於大國競爭。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍指出，這是一種「範式轉變」，「如今美國在中國的形象非常糟糕」，可能跌至中美建交45年來的谷底。

文章指出，美國失去了在中國的軟實力優勢，意味著失去了「對中國政府施加影響的一個重要手段」，即失去了直接吸引中國人民的能力。與此同時，中國日益強大和富裕，正在努力提升軟實力，增強文化自信，創造自己的文化聲望，「東方正在崛起，而西方正在衰落」。

華盛頓郵報還引用中國博主「兔主席」的話稱，美國「自毀長城」瓦解了辛辛苦苦在中國構建的軟實力，還為自己構建了一個最難對付的競爭者。