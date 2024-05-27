我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

美媒：軟實力褪色 美國月亮不再大又圓

中國新聞組／北京27日電
近年美國品牌在中國不再像以前那麼受歡迎，圖為2000年重慶首家麥當勞開業，引來大量人潮。(美聯社)
近年美國品牌在中國不再像以前那麼受歡迎，圖為2000年重慶首家麥當勞開業，引來大量人潮。(美聯社)

美媒近日報導稱，過去幾十年，軟實力曾是美國在中國「最有力的武器之一」，但近年來，美國在華這股「軟實力」褪色，意味著美國失去了「對中國政府施加影響的一個重要手段」，即失去了直接吸引中國人民的能力。如今，在中國民眾眼裡，曾被戲稱為「更大更圓」的美國月亮，也沒什麼不同了。不僅如此，美國還為自己構建了一個最難對付的競爭者。 

「美國曾經在中國享有聲望，但不再有了。」觀察者網報導，美國華盛頓郵報於25日發文指出，美國文化和思想對中國人的吸引力逐漸減弱，在中國受到歡迎的美國品牌在與中國本土品牌的競爭中節節敗退，曾經風靡年輕群體的美劇和好萊塢電影不再是中國社會主流話題的一部分。隨著美國的文化光彩褪色，美國在中國「失去了人心」。

報導指出，美國經濟衰退的說法開始被普遍認同，川普政府的對華政策和新冠疫情初期該政府對中國的攻擊，讓中國人對美國昔日的「好感」消失殆盡。很多人也看到了美國政治制度和社會的種種缺陷。美國喬治華盛頓大學中國政策項目主任沈大偉（David Shambaugh）稱，「據我所知，美國對中國城市居民、知識分子和官員的吸引力已經所剩無幾。」

文章稱，在這一轉變發生之際，中國正在擴大軍事和科技實力，同時美國不想看到「美中平起平坐」，導致兩國更加「疏遠」，關係緊張。

文章稱，中國對美國正面看法的減弱可能源於大國競爭。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍指出，這是一種「範式轉變」，「如今美國在中國的形象非常糟糕」，可能跌至中美建交45年來的谷底。

文章指出，美國失去了在中國的軟實力優勢，意味著失去了「對中國政府施加影響的一個重要手段」，即失去了直接吸引中國人民的能力。與此同時，中國日益強大和富裕，正在努力提升軟實力，增強文化自信，創造自己的文化聲望，「東方正在崛起，而西方正在衰落」。

華盛頓郵報還引用中國博主「兔主席」的話稱，美國「自毀長城」瓦解了辛辛苦苦在中國構建的軟實力，還為自己構建了一個最難對付的競爭者。 

另一家美媒「華爾街日報」也關注到了這一現象，該報網站3月發文稱，美國企業開拓中國市場的步伐停滯不前；中國正愈來愈多地從美國產品轉向其他國家和本土製造商的產品。

近年美國品牌在中國不再像以前那麼受歡迎，代之而起的是中國本土品牌，圖為華為上海南...
近年美國品牌在中國不再像以前那麼受歡迎，代之而起的是中國本土品牌，圖為華為上海南京路旗艦店。（路透資料照片）

華盛頓郵報 華爾街 疫情

上一則

競爭加劇 美取消中最惠國待遇聲浪再起 專家憂經濟大亂

下一則

中韓將重啟自貿談判 中日同意召開新一輪經濟高層對話

延伸閱讀

葛洛斯：川普若當選 對債市「更具破壞力」且更看空

葛洛斯：川普若當選 對債市「更具破壞力」且更看空
世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡
亞裔傳統月／排華考古：洛城華人養豬脫困

亞裔傳統月／排華考古：洛城華人養豬脫困
國殤日長周末首日 搭機旅客飆破新高

國殤日長周末首日 搭機旅客飆破新高

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名