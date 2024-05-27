黃山飛來石遭雷擊 碎石傷13遊客
中國知名景區安徽黃山遊客眾多的飛來石景點，25日下午4時左右發生強烈雷擊，當場造成13人受傷，其中一人因灼傷轉送其他醫院治療，其餘傷者經救治後已經出院。飛來石景點事後已被臨時封閉。
來源：YouTube
由於造成多人受傷，黃山飛來石雷擊事件25日晚一度成為中國網路熱搜消息。綜合中國媒體報導，黃山風景區綜合執法局26日為此發布此次雷擊的處理通報，提及上述內容。
根據通報，黃山風景區25日下午4時13分獲報，指飛來石區域出現突發雷擊，導致遊客受傷。景區接報後啟動緊急救援方案，調集應急、醫護等救援人員在4時25分趕到現場，將13名受傷遊客轉運到山下的醫院，並組成工作小組，並由相關負責人趕赴醫院探望慰問。
通報指出，經初步調查，這一突發雷擊擊中飛來石周邊的護欄等設施，造成碎石飛濺擊傷附近遊客。
截至目前為止，傷者中除一名遊客因灼傷而轉院觀察治療外，其餘傷者經治療後均已離院。
通報提到，飛來石景點已臨時關閉，近日將組織專業機構現場勘察，盡快修復。黃山景區並將同步查找問題，進一步強化雷電預測預警和應急防範處置工作。
據上游新聞報導，上海遊客尹女士表示，25日和同事一起爬黃山，下午3點左右在猴子觀海附近就開始下雨，「但當時還沒有很多雷聲，但越往西走，雷聲開始多起來，也看到了閃電」。
尹女士在去西海大峽谷方向時遇到一聲很響的雷，「工作人員說西海大峽谷屬於雷區，我們被嚇到了，就去了飛來石方向」。
尹女士說，下午4點左右，她在去飛來石路上一個亭子裡看到兩位傷者，「一個是小男孩，（聽說）是在飛來石被雷擊中，意識清醒但表情很痛苦的樣子。因為喊冷，保安給孩子蓋上錫紙（保溫毯）從山上背了下來。一個女士，是後腦勺被雷劈下來的碎石擊中，出了一些血，還好意識很清醒，被丈夫攙扶著。兩人（傷者）在附近飯店緊急處理後都被索道運下山。另外，還看到了兩、三位被碎石擦傷手臂的遊客」。
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