中國進入「法催時代」 新規1天最多3通電話

號稱「中國最大催收公司」、累計催收超過2億人次的湖南永雄資產管理集團停業後宣告轉型成為一家幫助催收行業及催收公司發展的科技服務型公司。(取材自中新周刊)

中國互聯網金融協會近日發布「互聯網金融貸後催收業務指引」，對催收行業提出每天不得超過三通電話，每晚10點後不能催收，不應向聯繫人催收等要求，被視為遏止暴力催收現象的「催收國標」。發布一周以來，不少被催收人頗「有感」稱：「現在催收電話人員好溫柔」。業界估計，若持續正向發展，催收行業將進入「法催時代」，逾期後被起訴的情況或將增多。

中國新聞周刊報導，最新發布的「互聯網金融貸後催收業務指引」（以下簡稱「指引」）中規定，每天電話催收不能超過三次、晚上10點後不能催收、不應向聯繫人催收等等，多位專家表示，「指引」的發布對推動行業規範化發展有正向作用，不只限制了催收機構「自由發揮」的空間，行業准入門檻也提升了。這些規定也促使催收行業更加規範化和人性化，加大了個人信息保護力度。

互聯網金融平台催收逾期客戶的常見手段包括發送短信、撥打電話等，若催收未果，嚴重逾期還會收到貸款 機構發送的律師函，甚至走到起訴、立案的程序。催促提醒超過一定程度就容易變成施壓威脅甚至惡意騷擾，截至5月24日，相關投訴數量超過71萬條，其中頻繁發短信轟炸、來電騷擾、洩漏個人信息是投訴最為高頻的催收手段。

據報導，「指引」發布一周以來確實發生了改變，有網友直言，「現在催收電話人員都好溫柔，接電話我都有點不適應了」、「現在催收比較客氣，4月和5月對比完全是兩個態度。我這才逾期1個月，有幾個銀行開始跟我談免息分期了。」

催收行業想走出爭議需經歷改變陣痛。一間號稱「中國最大催收公司」、累計催收超過2億人次的湖南永雄資產管理集團，停業後已轉型成為一家幫助催收行業及催收公司發展的科技服務型公司。

從事催收相關行業多年的林芳坦言，曾經暴力催收較為普遍的催收野蠻生長時代已經接近尾聲，「法催時代」即將到來，逾期後被起訴的情況或將增多。