如廁面對羊 阿勒泰遊客喊：膀胱快炸了

遊客發出的新疆克難廁所。(取材自微博)

隨著電視劇「我的阿勒泰」的熱播，讓新疆 阿勒泰地區成了眾多遊客嚮往的旅遊勝地，當地觀光 收入十天超過4億元，但也帶來不少麻煩，有網友發文表示「去阿勒泰旅遊的人膀胱快炸了」，許多「廁評」帖子掀起話題，立刻登上微博熱搜。

新民周刊報導，網路上關於阿勒泰廁所的帖子屢見不鮮，遊客們紛紛反映，在偏遠地區難以找到合適的廁所，有時不得不採用臨時措施。許多年輕人使用了原始廁所後表示，上一秒還在讚賞美景，下一秒被震撼到口鼻緊閉、倉皇逃離。「景色美到讓人心碎，廁所也讓人心碎」，還有人組成了廁所互助聯盟，希望能為後來者提供切實有效的膀胱與腸胃指引教程。

常見的廁評主要包括幾個方面：隱私性好不好、現場及周邊環境如何、收不收費、打掃頻率等等。隱私性通常描述的是廁所圍牆的高度或者牆上受損破洞的程度。有網友在帖子中描述，「蹲下後，頭依然比牆高，只能尷尬地對著幾米外也等著上廁所的朋友對視笑了笑，不遠還有一隻頭越過圍牆往裡看的羊」。

新疆地域遼闊，穿梭於荒野山川與牧場之間的公路附近通常沒有廁所，因此許多遊客會選擇在為數不多的服務區集中上廁所，導致旺季時部分廁所被遊客擠爆了。網友們紛紛呼籲相關部門加強基礎設施建設，提高廁所的衛生標準。

據報導，其實2016年至2021年，阿勒泰市累計投入2000餘萬元，新建、改造30座免費公廁，配備保潔員，提供免費廁紙、手機加油站 、熱水，配備香薰、綠色盆栽保持空氣清新。

央廣網評論指出，「隱藏款」小城出圈本就不易，想真正接穩「潑天的富貴」、實現產業可持續發展，就不能讓大多數遊客有「開盲盒碰運氣」的尷尬體驗。