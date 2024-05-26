中國碩博士不再吃香？求職錄取率首度低於學士生

一項最新調查顯示，碩博士畢業生在大陸職場已不如學士畢業生吃香。（中新社）

官方數據顯示，4月中國全國城鎮不包含在校生16至24歲勞動力失業率為14.7%，較1月略高0.1個百分比。同時，在研究生擴編、人力供過於求，以及中國企業積極「降本增效」，對招聘碩博生的意願降低等因素影響，一項調查顯示，中國碩博畢業生求職錄取率為33.2%，首次低於學士畢業生的錄取率43.9%。

經濟觀察網指出，近來在中國，與同類院校本科生就業 相比，研究生就業開始出現反常的情形，特別是在非「雙一流」的高等院校當中，這些學校的研究生沒有好學校的光環，學歷又處在金字塔頂部，也是整個碩士研究生教育體系中的大多數。

中國求職網站「智聯招聘」3月下旬至4月中旬就2024年應屆畢業生研究形成的「大學生就業力調查報告」顯示，今年非雙一流本科院校的碩博畢業生求職錄取通知獲得率為33.2%，較去年下降17個百分點，同時，也低於大學畢業生的錄取通知獲得率43.9％。

智聯招聘執行副總裁李強 表示，「這是先前從未出現過的現象」，長期觀察，碩博的求職進度一直都好於學士，直至今年才呈現學士更好的態勢。而此態勢在非雙一流大學院校中更為明顯，去年非雙一流大學院校碩士的錄取通知獲得率為50.5%，高於非雙一流大學院校學士的46.6%。

國企下屬的中型水務公司總經理認為，招募幾年應屆生，「寧花5,000元（人民幣，下同）/月招本科生（學士）、不花7,000元/月招研究生」成為他的經驗之一。21世紀教育研究院院長熊丙奇則表示，「從經濟發展現狀看，目前碩博士的人才供給尤其是學術性的碩博士已經超過了社會需求。」

李強稱，面臨不確定的宏觀環境，企業更傾向於「降本增效」。他坦言，中國社會目前中小微企業在吸收新增就業中扮演著「主通路」的角色。由於資源和預算 的限制，他們可能更傾向於招聘成本較低的大學畢業生。

經濟觀察網還提到，企業招募研究生意願降低的同時，整個就業市場卻迎來前所未有的龐大研究生族群，顯示擴招也是重要原因之一。2020年3月中國教育部提出擴大碩士研究生招生規模。2019年至2023年，研究生數量從近800萬人漲至1,100餘萬人，目前仍以每年超過100萬人的速度走升。

此外，數據顯示，2024屆碩博畢業生的期望月薪（人民幣1萬2,083元）遠高於大學生的期望月薪（6,898元）。科銳國際校園招聘業務總監安慶指，「現實環境與心理落差導致研究生們在求職時高不成低不就，但隨著待業研究生增多，加上新一屆研究生進入就業市場，研究生就業壓力會如滾雪球般進一步擴大。」

熊丙奇則稱，受社會唯學歷論的導向影響，大量大學生潛意識裡認為考研後就能獲得更好的發展前景。但現在必須結合現實的社會需求來確定人才培養規模，否則必然導致碩博士就業形勢進一步嚴峻、學歷進一步貶值。