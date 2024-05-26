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中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義

記者謝守真／即時報導
近年持續提高「控菸」規定，但有不少網友認為，這些僅是「自欺欺人的形式主義」。（取材自微博）
近年持續提高「控菸」規定，但有不少網友認為，這些僅是「自欺欺人的形式主義」。（取材自微博）

中國近年持續提高「控菸」規定。2023年起，中國44個城陸續新推出或修訂市級控菸相關法規。截至目前，已有24個省份推出市級控菸相關法規，共有254個城市推出市級控菸相關法規。但有網友在微博留言稱，這是「自欺欺人的形式主義」，並未看到效果。還有人說，儘管多省份已推出省級控菸相關法規，但控菸情況並不樂觀。

據新華社報導，中國控制吸菸協會醫療機構控菸及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討會於25日舉行。會上，中國國家衛健委規畫發展與信息化司愛衛工作辦處長王璐指出，控制吸菸，包括防止吸菸和促使吸菸者戒菸，是人群疾病預防和個體保健的可行措施。

王璐表示，2003年，世界衛生大會（WHA）批准《世界衛生組織菸草控制框架公約》，旨在降低菸草對健康和經濟的破壞性影響。中國已於2005年批准《世界衛生組織菸草控制框架公約》，隨後2006年公約在中國正式生效。

報導提到，《「健康中國2030」規畫綱要》要求全面推進控菸履約，加大控菸力度，運用價格、稅收、法律等手段提高控菸成效；積極推進無菸環境建設，強化公共場所控菸監督執法；推進公共場所禁菸工作，逐步實現室內公共場所全面禁菸。至2030年，15歲以上人群吸菸率降低到20％。

報導稱，近年來，中國一些地方積極推動控菸立法工作，如《上海市公共場所控制吸菸條例》實施以來，成人吸菸率下降至19.4％；《北京市控制吸菸條例》規定公共場所、工作場所室內環境、室外排隊等場合禁止吸菸；《深圳經濟特區控制吸菸條例》規定在室內工作場所、室內公共場所、公共交通工具內以及學校、公園、醫療衛生機構等室外場所禁止吸菸等。

數據顯示，2022年，中國15歲及以上人群吸菸率為24.1％，與2020年相比下降了1.7個百分點。

然而，消息一出，不少中國網友在微博上稱，「大學領導幹部培訓，沒有一次不把走廊和洗手間搞得烏菸瘴氣」；「開會吃飯，官愈大，愈要擺譜，把自己可以違規抽菸當作特權」；「明明嚴禁吸菸，卻明知故犯，這樣問題沒有解決」。

還有人反映，「人行道，十字路口等著過馬路時，大把噁心人抽菸的，躲都沒地方躲」，中國的控菸根本是「自欺欺人的形式主義」，並未看到效果。

中國控制吸菸協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討...
中國控制吸菸協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討會於5月25日舉行。（新華社）

微博 WHA

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