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央美畢展作品被譏像「垃圾」 評論：先鋒藝術需要時間積澱

中國新聞組／北京26日電
央美畢業展作品作品「超級蜂巢」挨批像垃圾。（取材自縱覽新聞）
央美畢業展作品作品「超級蜂巢」挨批像垃圾。（取材自縱覽新聞）

近日央美畢業展作品「超級蜂巢」被譏諷像「一堆垃圾」，紅星新聞評論文章指出，其實，這件作品倒也不是那麼難理解，作者想用紙箱這一速朽品來隱喻消費社會的生活。因為紙箱總是很快地投入使用，然後被丟棄、回收、攪碎成為新的紙箱，所以作者想表達的，是一種總是處於不斷輪迴、重複、十分單調卻又無法擺脫的過程。

就此而言，不能說作者的作品完全沒有藝術性，純粹是「垃圾」。難道是大眾缺乏藝術欣賞的能力，看不懂作者的一片苦心？

文章說，答案同樣是否定的。首先，人人都有評論藝術作品的權利，也有表達自身好惡的自由；其次，乍看之下，「超級蜂巢」的寓意確實並不那麼「好懂」，那些並非藝術領域的觀眾和網友表示費解，也很正常。

「超級蜂巢」作者稱，「我只是想向大家道個歉，作品給大家誤會，讓大家對當代藝術產生誤解。」

這又引出了一個更重要的問題：是不是因為「超級蜂巢」作為當代藝術作品太過「先鋒」，以至於造成了「曲高和寡」的現象？

文章指出，先不用急著下結論。畢竟，當代藝術作品可以有很新潮、前衛的表現手法，但這並不是藝術的真正內核。衡量一件當代藝術作品質量的標準，應該是看它有沒有提倡打破藝術自律，干預生活實踐。

文章稱，事實上，如果沒有藝術家的不斷創新，藝術本身也會變得迂腐而沒有活力，不斷重複歷史的風格與手法，將淪為僅僅是一項手藝。從這一點來看，「超級蜂巢」有它的獨特表達和思考，但要說它是不是真正具備「創新」的藝術精神和藝術價值，恐怕還有待更專業的評判。

藝術創作，尤其是當代先鋒藝術，具有向前、創新和探索的象徵，而要讓大眾接受超越自己時代的作品，也需要時間的積澱。

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