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新政效應 北京二手房現「小陽春」 首周末成交超2000套

中國新聞組／北京26日電

人行等部門推出房市史上最強「517新政」組合拳後的首個周末，多個城市多個熱門板塊新房項目到訪量明顯增加，市場熱度提升，但因首付比率等細則未出，仍有不少客戶觀望，成交尚未有太大變化。而相較於購置新房，更多業主更關心如何賣掉手中的二手房，北京二手房諮詢和帶看量因此幾乎翻倍，首個周末總成交超2000套，基本達到今年「小陽春」的熱度。

一周前的5月17日，人行等部門就促樓市打出了一套政策「組合拳」，包括首套和二套房貸最低首付款比率分別降至不低於15%和不低於25%、取消全國層面首套和二套房貸利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率、設立3000億元（人民幣，下同，約414億美元）保障性住房再貸款以支持地方國企「收儲」存量商品房等，政策力度之大被評價為「史詩級利好」。

目前新政已經出台滿一周，市場反應如何？據中國網報導，新政出台後首個周末，各地售樓處、房產中介都開始忙碌起來，各個房源群裡的信息此起彼伏。「517新政落地後，周末兩日核心城市看房和訪盤數量提升明顯，但成交暫未體現在網簽數據中。」中指研究院市場研究總監陳文靜稱。

據中國經營報報導，北京多個熱門板塊新房項目受政策刺激，到訪量明顯增加，市場熱度提升。在置換需求占比過半的北京市場，相較於購置新房，更多業主當前則主要關注如何將手中二手房賣掉。記者從多位中介人士處了解到，新政後北京二手房諮詢和帶看量幾乎翻倍，首個周末總成交超2000套，基本達到了今年「小陽春」的熱度。

不過，也有項目營銷負責人表示，雖然諮詢和來訪量有所增長，但因為首付比率、商貸利率細則未出，仍有不少客戶還在觀望中，成交尚未有太大變化。

據中國網統計，「517」新政出台後，目前全國明確發布政策文件執行首套房15%最低首付比率的城市已經超過100個，累計超過150個城市已經明確取消了房貸利率下限。不過，市場最關注的一線城市還沒有明確落地首付及房貸利率新政，這些城市的政策落地情況將影響最近市場走勢。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，若這些措施落實到位，下半年樓市有望企穩回暖，進而結束房地產行業為期三年的調整階段。

利率 貸款 房地產

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