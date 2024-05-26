央美畢展作品「超級蜂巢」挨批一堆垃圾 網友：一兩萬都花哪了

中央美術學院畢業展作品「超級蜂巢」引發熱議。（取材自縱覽新聞）

近日，中央美術學院畢業展上，一件名為「超級蜂巢」的作品引發熱議。因其造型為一堆廢棄紙盒子摞在一起，網友吐槽這就是「一堆垃圾」。作者稱作品造價真的很高，經過很多設計的，超過了一、兩萬塊錢。

來源：YouTube

紅網報導，「超級蜂巢」的作者23日道歉，「讓大家誤會了，可能是因為我的作品看上去就是一坨大垃圾，我的電機是會動的，每一層紙板我都是自己切，這個作品造價真的很高，經過很多設計的，超過了一、兩萬塊錢。我只是想向大家道個歉，作品給大家誤會，讓大家對當代藝術產生誤解。」

「超級蜂巢」又名「這也將會過去」，主體是一摞紙板和會動的紙箱，下面有紙箱被製作、回收和攪碎的視頻，還有投影在箱子上向上攀爬的兩隻手。

作者在作品簡介上寫到：成功會過去，但失敗也會過去。激情會過去，但懊惱也會過去。順境會過去，逆境也會過去。不管你正在經歷什麼，別忘了，這也將會過去。

據報導，作品引發網友們議論，有人表示，實在看不懂。「老人撿紙箱子都是碼放的方方正正的，可不是這樣亂堆亂放。」「我想問這一兩萬都花到哪了」「恕我直言，這一大堆舊紙箱堆積起來可不就是垃圾堆嗎？？還花了一萬多，還劃傷了腿部？？中央美術學院的畢業設計我可欣賞不來！她愈解釋，我愈覺得她的畢業設計就是垃圾堆！某些重點院校的藝術生能不能不要玩弄概念，譁眾取寵？」

也有人表示，要尊重藝術表達。網友說：「如果沒有頭銜加成的話，『百年孤獨』在大部分人眼裡也是垃圾。所以，一個專業的人不要在尋常百姓中尋找認同。」「大部分專業的畢業論文大部分外行人是看不懂的，藝術專業因為專業特性誰都可以評論兩句，評論區各種謾罵也真的服氣了。」