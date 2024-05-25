兩岸社區文化交流在滬舉行 共舞「姐妹」情誼

「兩岸一家人 歡敘姊妹情」2024年滬台社區文化交流演出活動25日在上海楊浦新江灣城街道社區文化中心舉行。圖為來自上海市、台北市、桃園市的樂舞演出者與民眾合影。（記者黃雅慧／攝影）

「兩岸一家人 歡敘姊妹情」2024年滬台社區文化交流演出活動25日在上海楊浦新江灣城街道社區文化中心舉行。儘管政治上兩岸關係張力緊繃，地方民意代表盼望，兩岸的文化藝術與城市交流能持續進行，可以互相學習借鑒彼此長處。

活動由來自台北市南港區民眾服務社、桃園市體育會排舞委員會、桃園市快樂阿美族等團隊，與楊浦區社區藝術團隊共同演出、交流特色樂舞。演出內容有代表大陸江南風格的民俗舞蹈，台灣社區團隊也帶來原住民 舞蹈、客家文化元素的群舞演出。此外，活動中舉行了姊妹社區、姊妹婦聯、相關友好社團和友好協會的結對儀式。

台北南港區民眾服務社理事長張惠美表示，能到大陸交流很興奮，社區自2017年開始與上海進行交流，這次是第三次。她也希望能邀請大陸團體到台灣交流，「只不過目前有點困難」。她認為全世界都是一家親，應該多多看外面的世界，有進步的可以學習，「不應該區分條條框框，反而會阻斷各種交流」。

桃園市議員舒翠玲說，她帶領的桃園社區是第二次來交流。對於近期兩岸關係，她認為兩岸有共同語言與風俗民情，「有時候不需要把氣氛搞那麼僵」。她表示未來將持續推動文化藝術、年輕人的交流，特別觀摩大陸AI 科技在生活上的運用。而這也是桃園市正在努力推動的。

本身為阿美族的桃園市議員王先蓮帶領桃園阿美族團隊赴上海演出，她說，這次到上海看到很大的進步，希望大家能像姐妹一樣分享自己的生活與文化。她表示，不排除未來跟大陸其他地區少數民族交流，特別她觀察大陸有些少數民族其實跟台灣原住民文化有些類似，比如大陸有些民族跟阿美族是母系社會，這些都能多交流。

上海市楊浦區委常委董鑫旺指出，2018年、2019年先後在楊浦公園、黃興公園舉辦兩岸一家親雙城姐妹情的文藝交流演出活動。時隔多年再度聚首，本次活動不僅是一次文化的盛宴，更是兩岸同胞心靈契合、情感交融的重要時刻。