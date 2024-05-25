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擺脫「大公司病」症狀 阿里巴巴曝10年戰略、高喊AI驅動

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴集團主席蔡崇信曾在4月3日說：「我們知道阿里落後了，因為我們忘記了真正的客戶是誰」。 (本報資料照片)
阿里巴巴集團主席蔡崇信曾在4月3日說：「我們知道阿里落後了，因為我們忘記了真正的客戶是誰」。 (本報資料照片)

阿里巴巴集團主席蔡崇信和CEO吳泳銘聯名發了一封股東信，表示在過去的25年裡，阿里巴巴經歷了不斷成長，也出現了一些「大公司病」的症狀。在接下來的十年裡，將再次視自己為一家初創企業，「將秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資」。

「大公司病」是指一些大型企業，在發展壯大之後容易出現的各種問題，像是層級過多導致的信息傳遞延遲；冗員現象嚴重，效率低下；官僚主義盛行，決策過程緩慢且僵化；創新能力下降，依賴既有業務過活等。這些病症不僅阻礙了企業的發展壯大，甚至可能導致昔日巨人轟然倒塌。

蔡崇信曾在4月3日說：「我們知道阿里落後了，因為我們忘記了真正的客戶是誰」。

阿里巴巴創始人馬雲認為，阿里不應追趕KPI，應重回客戶價值。 (美聯社)
阿里巴巴創始人馬雲認為，阿里不應追趕KPI，應重回客戶價值。 (美聯社)

阿里巴巴創辦人馬雲，於4月10日發表的內部信，也說過去一年阿里最核心的變化，不是追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值。

澎湃新聞報導，股東信中指出，阿里巴巴擁有兩大核心業務：電商和雲計算， 其中電商既包括服務中國消費者和商家的平台「淘天集團」，也包括服務國際消費者和商家的平台「阿里國際數字商業集團」；雲計算的目標是成為中國領先的公共雲基礎設施和平台技術提供商。

基於兩大核心業務，明確「用戶為先，AI驅動」的發展戰略。「用戶為先」，代表從經營宗旨到產品理念，都以「用戶」為第一優先順序去設計經營目標和產品流程，目的是為平台上的消費者和商家創造最大價值。

「AI驅動」則關乎未來。股東信提到，未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆。如果不能跟上AI每天帶來的持續而驚人的進步，就會被取代。

蔡崇信、吳泳銘還分享了他們在執行戰略過程中的經營原則，在做困難的決定時，秉持長期主義；保持極度專注、目的明確。阿里以十年為周期來考慮戰略，因為科技企業的發展節奏通常會經歷投資、成長、收穫、盈利和不可避免的下降階段。

值得注意的是，在明確「用戶為先，AI驅動」的發展戰略後，阿里對AI大模型的投資進度明顯加快，大陸五家頭部大模型獨角獸，包括月之暗面、MiniMax、智譜AI、百川智慧和零一萬物，阿里已經全部覆蓋。

對於AI領域的堅決投資，蔡崇信、吳泳銘首封致股東信中進一步寫道，主要基於三大理由：作為技術探路者的阿里巴巴，希望探索通用人工智慧的發展前景，並將為突破機器智慧的極限持續投資；作為雲計算提供者的阿里巴巴，希望承接大模型爆發帶來的算力需求，為雲計算帶來直接的積極增長；作為擁有豐富應用場景的阿里巴巴，希望這些場景和應用能通過AI實現蛻變。

阿里蔡崇信和吳泳銘致股東信。(資料來源:阿里致股東信)
阿里蔡崇信和吳泳銘致股東信。(資料來源:阿里致股東信)

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