午休2小時、4點下班… 京東爽如國企？ 劉強東痛批「不是兄弟」

京東集團創始人劉強東。（取材自微博）

近日圍繞京東嚴抓考勤的消息不斷，京東高層反思了過去數年間公司在管理上出現的失誤，承認京東集團體系存在「大企業病」，管理上出現了嚴重問題，尤其在拚搏上有很大的懈怠。集團創始人劉強東更是直言：「凡是長期業績不好、從來不拚搏的人 不是我的兄弟」。

快科技報導，京東的一位高管稱，過去幾年鬆散、不善的管理造成公司在激烈的競爭環境中發展緩慢、業績發展不達預期、主要業務板塊企業文化出現嚴重問題，以及股價長期低迷的局面，現在的管理動作是「亡羊補牢」。

這位高管還指出，除了京東，幾乎沒有任何互聯網公司的午休時長達2個小時，更別提可以熄燈睡覺。京東管理相較於其他互聯網公司顯得非常鬆散，有不少員工2點半才開始恢復下午的工作，比國企還國企。

近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。京東零售本周開始嚴查考勤，並且調整了午休規則。

新規要求每天早上9時統計上班工位人數，班車若晚點需提交證明照；午休時間縮短至1小時，12時至13時期間不得熄燈；嚴禁代打卡行為，一經發現將嚴肅處理相關人員；為評估員工工作飽和度，晚間18時下班的員工需接受工作飽和度考量；非工作微信 群全部解散。

新規如此推行，是因為有報導稱，京東有員工一年裡代打卡近百天，每天四點就下班，但是依然能領到全額薪水，而據統計內部代每月打卡的人次高達1.4萬次。

報導指出，其實在去年底，劉強東就對京東的管理層表達了嚴重不滿，一是整體的組織效率，二是集團的戰略失焦。

內部人士透露，當時有一位以善做簡報聞名遐邇高管被「拿下」，其精美的PPT在會議上匯報，但業務的真實情況遠非PPT呈現的那樣。