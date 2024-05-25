青海「火星鎮」造世界級天文基地 望遠鏡群料成打卡地

柴達木盆地光學觀測條件優越，在冷湖天文觀測基地，一台台大型天文望遠鏡在賽什騰山上豎起。(新華社)

青海省長吳曉軍昨在國新辦記者會中表示，青海柴達木盆地裡有一個「地球上最像火星 的地方」，正在打造世界級天文觀測基地，目前已引進各類天文望遠鏡43台，還有一批大口徑天文望遠鏡正在引進和落地建設中。冷湖天文小鎮未來將成為天文愛好者和旅行打卡的必去地。

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紅星新聞報導，吳曉軍介紹，在青海柴達木盆地裡，有一個地球上最像火星的地方，就是青海海西州茫崖市的冷湖鎮，這裡有一座山叫賽什騰山，海拔4200多米。據科學家觀測，這個地方常年冷涼乾燥潔凈，沒有光源汙染，優質晴夜比例達70%，每年可用於天文觀測的天數超過300天，是目前為止東半球天文觀測的最佳選址。以往天文觀測的最佳選址都在西半球，冷湖小鎮建成之後，填補了空白，在全球範圍內構成完整時域、空域的天文觀測網絡。

在冷湖鎮天文觀測基地附近拍攝的星空。(新華社)

吳曉軍說，目前冷湖觀測基地已入駐國家天文台、紫金山天文台和清華大學、北京大學、中國科技大學等10多家科研機構和高等院校，集聚了一批科技團隊、科學大裝置。截至目前，已引進各類天文望遠鏡43台。其中，大家熟悉的墨子巡天望遠鏡等4座望遠鏡已正式投入科學觀測，新發現主帶小行星200餘顆，近地小行星4顆，收穫了一批突破性科學成果。目前，還有一批大口徑天文望遠鏡正在引進和落地建設中。