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人社部新增19職業 網路主播上榜 網：失業率有救了

中國新聞組／綜合報導
95後北大非遺傳承人「麵人郎」用直播傳承傳統文化。（取材自封面新聞）
95後北大非遺傳承人「麵人郎」用直播傳承傳統文化。（取材自封面新聞）

中國人力資源社會保障部24日發布公示，擬增加網路主播、生成式人工智慧系統應用員、用戶增長運營師、智慧網聯汽車測試員、雲網智慧運維員、文創產品策畫運營師、智慧製造系統運維員、工業互聯網運維員、生物工程技術人員等19個新職業，同時增加移動作業系統應用設計員等29個新工種。

人社部職業能力建設司相關負責人指出，新職業的確定，能進一步增強從業者的職業歸屬感，相關從業者還可以享受國家有關政策待遇，同時促進就業崗位開發等。

網民稱：「29個新工種，正在找工作的可以去試一試」。不過也有人酸「從事直播的都算就業，又解決一大批失業人員的就業問題」、「全民就業，失業率零」。

根據新華社，人社部半年來收到新職業建議書430餘份，主要涉及商務服務、生產製造、資訊技術等領域。其中，緊貼數位經濟發展需求、及智慧製造資訊技術和現代服務等領域的建議較多，約占新職業建議總數的四分之一。

初步確定的19個新職業、29個新工種將向社會公示至2024年6月7日。

中國國家統計局日前公布4月全國城鎮調查失業率5%，按年及按月都滑落0.2個百分點。31個大城市調查失業率為5%。

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