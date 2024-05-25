世界首例 安徽71歲男植入豬肝 能下床走動了

中國完成豬肝移植活體人手術。圖為手術進行中。(取材自觀察者網)

中國近日完成世界首例豬肝移植活體人手術，術後七天病人已下地活動。這是由安徽醫科大學第一附屬醫院孫倍成教授團隊和雲南農業大學魏紅江教授團隊合作，將10基因編輯供體豬的肝臟移植到一位71歲右葉巨大肝癌的男性病人身上，患者肝功能已經恢復正常。團隊稱這項手術開創了轉基因豬異種肝移植的先河，說明中國科學家異種肝移植技術已站上全世界最前沿。

觀察者網引述據微信 公眾號「安徽醫科大學第一附屬醫院」報導，這位71歲的病人術後七天沒有發現超急性和急性排斥反應，凝血系統沒有障礙，肝功能已經恢復正常，移植豬肝每天有200ml左右金黃色膽汁分泌，CT和B超證實移植豬肝臟肝動脈、門靜脈、肝靜脈血流完全正常。

本例轉基因豬到活體人的異種移植取得成功，開創轉基因豬異種肝移植先河。經過檢索是世界首例活體人的異種肝移植手術，也是全球第五例活體人的異種器官移植手術，是中國科學家從0到1的原始創新。

本次異種肝移植的「肝源」來自雲南農業大學雲南省小型豬基因編輯與異種器官重點實驗室魏紅江團隊，他們近期研發了最新的10基因編輯豬，編輯基因為GTKO、CMAHKO、β4GalNT2KO、hCD46、hCD55、hTBM、hEPCR、hCD47、hCD39、hCD59，可以有效避免異種器官移植的超急性及急性排斥反應、凝血功能障礙等。

該例手術的成功創造了醫學史上多個奇蹟，包括制定了豬全肝如何植入、免疫抑制劑的使用、異種肝移植圍手術期管理等全球標準，使異種豬肝移植進入臨床成為可能，將為人類健康作出貢獻。