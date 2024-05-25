我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

華康會慶亞裔月 羊頭灣警籲小心身分盜竊

世界首例 安徽71歲男植入豬肝 能下床走動了

中國新聞組／綜合報導
中國完成豬肝移植活體人手術。圖為手術進行中。(取材自觀察者網)
中國完成豬肝移植活體人手術。圖為手術進行中。(取材自觀察者網)

中國近日完成世界首例豬肝移植活體人手術，術後七天病人已下地活動。這是由安徽醫科大學第一附屬醫院孫倍成教授團隊和雲南農業大學魏紅江教授團隊合作，將10基因編輯供體豬的肝臟移植到一位71歲右葉巨大肝癌的男性病人身上，患者肝功能已經恢復正常。團隊稱這項手術開創了轉基因豬異種肝移植的先河，說明中國科學家異種肝移植技術已站上全世界最前沿。

觀察者網引述據微信公眾號「安徽醫科大學第一附屬醫院」報導，這位71歲的病人術後七天沒有發現超急性和急性排斥反應，凝血系統沒有障礙，肝功能已經恢復正常，移植豬肝每天有200ml左右金黃色膽汁分泌，CT和B超證實移植豬肝臟肝動脈、門靜脈、肝靜脈血流完全正常。

本例轉基因豬到活體人的異種移植取得成功，開創轉基因豬異種肝移植先河。經過檢索是世界首例活體人的異種肝移植手術，也是全球第五例活體人的異種器官移植手術，是中國科學家從0到1的原始創新。

本次異種肝移植的「肝源」來自雲南農業大學雲南省小型豬基因編輯與異種器官重點實驗室魏紅江團隊，他們近期研發了最新的10基因編輯豬，編輯基因為GTKO、CMAHKO、β4GalNT2KO、hCD46、hCD55、hTBM、hEPCR、hCD47、hCD39、hCD59，可以有效避免異種器官移植的超急性及急性排斥反應、凝血功能障礙等。

該例手術的成功創造了醫學史上多個奇蹟，包括制定了豬全肝如何植入、免疫抑制劑的使用、異種肝移植圍手術期管理等全球標準，使異種豬肝移植進入臨床成為可能，將為人類健康作出貢獻。

近兩年來，多基因編輯豬的異種器官移植技術在美國取得重大進展，先後已有2例心臟和2例腎臟的豬到人的活體移植，目前還有1例腎臟移植患者健在，這給最終豬到人的異種器官移植發展帶來了希望。

被移植患者贈送錦旗給手術團隊表達感謝。(取材自觀察者網)
被移植患者贈送錦旗給手術團隊表達感謝。(取材自觀察者網)

微信

上一則

「鍍金變貼膜」留學10年花500萬 海歸月薪僅7千元人民幣

下一則

寧波女與小17歲男友相戀 自曝比準婆婆只小1歲 網友歪樓了

延伸閱讀

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢
達文西手術幫他減去40公斤 41歲男甩開糖尿病

達文西手術幫他減去40公斤 41歲男甩開糖尿病
愛犬誤食異物開刀竟掏出「丁字褲」 人妻崩潰：我沒穿過

愛犬誤食異物開刀竟掏出「丁字褲」 人妻崩潰：我沒穿過
台灣成年人8成牙周病 水雷射輔助治療聲音輕柔降低緊張感

台灣成年人8成牙周病 水雷射輔助治療聲音輕柔降低緊張感

熱門新聞

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現

Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來