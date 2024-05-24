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俄羅斯女人需要中國男人拯救？紐時：社媒操弄民族主義

中國新聞組／北京24日電
大學生洛伊克(Olga Loiek)發現，中國有30多個社群媒體帳號盜用她的形象。(截取自洛伊克YouTube頻道)
大學生洛伊克(Olga Loiek)發現，中國有30多個社群媒體帳號盜用她的形象。(截取自洛伊克YouTube頻道)

中國社媒出現一股歪風：運用以假亂真俄羅斯年輕女性為主角的人工智慧竄改影片，藉以推促中俄關係、激發愛國熱情或賺錢，目標受眾則是懷抱民族主義的中國男性。「AI美女」描述中國男性多麼有成就，或籲求受眾購買商品把自己從貧困或不那麼美好的國家中拯救出來。

紐約時報報導，一個女人用略帶口音的普通話宣稱，中國男人應該娶「我們俄羅斯女人」。在中國短影音平台抖音上的其他影片中，這名女子描述自己有多喜歡中國食物，並兜售來自俄羅斯的鹽和肥皂。她承諾：「俄羅斯人不騙中國人。」

這些影片最近被上傳到名為「拉迪娜」（Ladina）的帳號中，但她嘴唇的動作與影片中的音頻不太一致。

影片中人其實是澳洲職業策略師扎赫拉伊（Shade Zahrai），她在抖音擁有170多萬粉絲。「拉迪娜」帳號中的影片將扎赫拉伊的影片用人工智慧（AI）進行修改，將影片剪輯配上普通話，讓人覺得是扎赫拉伊在兜售俄羅斯貨。

這股歪風在中國社群媒體上正夯，大多數影片最終都會將觀眾導向一個產品連結，這表明它們的主要目的是商業性的，而主要目標受眾似乎是民族主義的中國男性。

在另一段影片裡，這名女子感謝中國人從她那裡購買俄羅斯巧克力，幫助俄羅斯度過經濟難關。她說：「在過去一年裡，全世界都在抵制俄羅斯，對我們採取各種限制和刁難。中國就像救世主一樣。」

這些影片是根據大學生洛伊克（Olga Loiek）在YouTube上發布的影片篡改的。洛伊克不會說中文，她說自己永遠不會那樣讚揚俄羅斯。她來自烏克蘭，她的一些親戚還在那裡。

報導指出，近年來，俄羅斯與中國的關係顯著深化，這些影片的製作者正試圖利用當前地緣政治、科技和公眾情緒所催生的中國市場。

用外國人的面孔來讚美中國也是為了利用中國受眾的民族自豪感或民族主義。在審查環境下，越來越多話題成為禁區，民族主義內容已成為中國網路上最可靠的流量驅動力之一。

「拉迪娜」的帳號中，一支討論與俄羅斯女性結婚的影片有2.2萬次瀏覽。該帳號計數器顯示，拉迪娜販賣的鹽在抖音平台上已被購買36萬次。

外國網紅不太可能知道他們的照片在中國社群媒體上被使用，並提起侵權訴訟。一名35歲、只透露自己姓陳的男子經營兩個AI生成的俄羅斯女性帳號，他說自己每個月從這些帳號中賺取大約7000人民幣，但因擔心監管加強，他於今年3月關閉這些帳戶。

俄羅斯 抖音 AI

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