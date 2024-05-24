救命符…萬科獲200億人民幣銀團貸款 中房企4年來最大筆

萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億人民幣銀團貸款。（路透）

中國四大房企之一的萬科此前陷入債務危機，不過，中媒日前指出，萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億（人民幣，下同，約27.62億美元）銀團貸款 ，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權，截至目前已到帳100億。同時，萬科本次獲得聯合貸款，也是中國房地產 業自2020年以來單筆金額最大的貸款。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞、北京商報報導，萬科表示，此次200億銀團貸款有助於公司進一步提升流動性，體現招商銀行等金融機構對公司的大力支持。公司一直與金融機構保持良好的合作和信任關係，各類融資 合作均在積極推進中。下一步，公司將繼續堅定行動，有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。

業內人士認為，萬科作為中國房地產的標竿企業，透過抵押獲得銀團高額貸款，具有示範和帶動效應，有助於提升商業銀行對房地產企業融資支持的意願和信心，後續或還有銀團貸款方式支持房地產企業融資。

據了解，萬科獲得200億銀團貸款當中，截至目前已有100億到帳。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，100億銀團貸款快速到位，反映了金融機構對萬科的認可。