胖東來超市允許員工請「不開心假」 法媒好羨慕

胖東來董事長于東來曾說，在胖東來，加班就是不行，「加班是在剝奪別人的時間，占用他人的成長機會。這是不道德的。」(取材自聯商網)

中國「胖東來超市」在加班風氣盛行的情況下，宣布每年給員工10天的「不開心假」，只要員工不開心、不想上班就可以請假，且主管不能拒絕。這個特別的作法，連法國媒體都報導關注，並反思法國的企業界是否也應該效法。

法廣報導，法國「解放報」（Libération）日前刊登標題為「中國老闆為員工提供10天不開心假」的報導，內容提到，胖東來董事長于東來今年3月底時，在中國超市周論壇上表示，胖東來今年新增10天「不開心假」，無論做什麼事情，要讓自己走在喜歡的道路上。不開心、不想上班可以請假。管理層不能不批，不批就違規了。

于東來表示，「每個人都有艱難的時刻，所以如果你不開心，就不要來上班」。

胖東來多次因為員工福利登上熱搜。(取材自快科技)

解放報記者也提到，中國的科技業近年來流行「996工作制」，意即「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」，後來也被引伸為一系列資方要求勞方延長工時而不額外給加班費的工作制度。超時加班的風氣也逐漸引起中國輿論反彈，陸續有勞工 舉報雇主違法要求員工超時加班，法院最終也判決雇主違法；但這種做法在某些IT公司或阿里巴巴、騰訊、華為 或京東等大型集團中仍然存在。

報導稱，在法國，勞動法中沒有類似「不開心假」的法規，如果員工過度勞累(Burnout)，起不來、無法去上班，只能和醫生講述自己的身心痛苦開病假。雖然現在人們愈來愈重視心理健康 ，但員工仍然很難直白地跟公司主管說出自己的不開心、疲倦或憂鬱，「這就是為什麼于東來的倡議是獨一無二的」。