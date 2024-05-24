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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

對台軍演之際 視察戰略要地 習近平對談企業：全面深改 4大堅持

中國新聞組／北京24日電
5月22日下午，中國國家主席習近平在山東省日照市考察調研。圖為習近平在日照港了解當地推進港口智慧化綠色化建設、擴大對外開放等情況。（新華社）
5月22日下午，中國國家主席習近平在山東省日照市考察調研。圖為習近平在日照港了解當地推進港口智慧化綠色化建設、擴大對外開放等情況。（新華社）

中國經濟低迷之際，國家主席習近平昨赴山東視察拚經濟，他在與企業專家座談時表示，中央將就進一步全面深化改革作出重大決策、制訂重要文件，強調要從人民利益出發謀畫和推進改革，解決百姓急難，首先是就業和增收；要奔著問題去、盯著問題改，多辦一些暖民心的實事，讓人民過上更好的日子。他並提出四大堅持，包括堅持人民民主專政不動搖。

來源：YouTube

習近平山東視察適值解放軍東部戰區昨起在台灣周邊海空域開展「聯合利劍－2024A」演習，而他視察的山東日照又是戰略要地，外媒解讀此次軍演是意圖是給台灣新上任的總統賴清德施壓。不過從新華社簡短的圖文報導中，感受不到任何煙硝味或緊張的氛圍，反而是滿滿的拚經濟談話。

據新華社、中央社報導，習近平22日下午在山東省考察調研。23日下午在濟南市主持召開企業和專家座談會，知名經濟學者周其仁和中國國產運動品牌安踏高層等人在座談會中發言。專家學者發言後，習近平發表重要講話時表示，他此行是聽取各方面意見，因為中央將就進一步全面深化改革作出重大決策、制訂重要文件。

習近平表示，改革是發展的動力，進一步全面深化改革，要奔著問題去、盯著問題改，堅決破除妨礙推進中國式現代化的思想觀念和體制機制弊端，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾。

習近平強調，推進經濟體制改革要從現實需要出發，從最緊迫的事情抓起。「抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。」

5月23日下午，中國國家主席習近平在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會並發表重...
5月23日下午，中國國家主席習近平在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會並發表重要講話。圖為習近平同參會的企業和專家代表親切交流。（新華社）

要從人民的整體利益、根本利益、長遠利益出發謀畫和推進改革，「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓『急難愁盼』中找準改革的發力點和突破口」，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措，多辦一些惠民生、暖民心、順民意的實事，使改革能夠讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

習近平並指出，改革無論怎麼改，堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖；同時要敢於創新，把該改的、能改的改好、改到位，看準了就堅定不移抓。

央視報導則稱習近平來到山東日照是「情牽這片戰略要地」。報導指出，習近平這次在日照港重點了解當地推進港口智慧化綠色化建設、擴大對外開放等情況。並指「再次來到山東這片大海邊，總書記看的是一座港口、一條綠道，思索的依然是向海圖強這篇大文章」。

5月22日下午，中國國家主席習近平在山東省日照市考察調研。圖為習近平在日照港了解...
5月22日下午，中國國家主席習近平在山東省日照市考察調研。圖為習近平在日照港了解當地推進港口智慧化綠色化建設、擴大對外開放等情況。（新華社）

習近平 就業 賴清德

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