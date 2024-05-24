上海這處草坪一夜爆火 民眾每天搶位置 就為了躺著體驗這個…

最近到這塊草坪午休的人很多。（取材自青春上海）

近日，上海市徐匯區一塊草坪突然火了。許多人來這裡除了打卡，就是為「躺一躺」，還成為附近不少上班族每天來搶位子放空、野餐，不少騰訊、阿里等大廠員工，成了網友口中的「打工人午休聖地」。有網友評價：「這個階梯狀草坪感覺採取了人體工程學設計，躺起來很舒服。」不少網友建議將這處網紅草坪複製全國，讓更多人體驗「不花錢的快樂」。

據青春上海報導，從地鐵 11號線雲錦路站5號口出來，向前走兩三分鐘就能見到最近火出圈的網紅草坪。這個狹長形、呈階梯狀的草坪是一處商圈的配套綠化。每到午休時間，就有不少白領陸續前來草坪上午休，最多時約有二三十名，據現場的白領說，這還不是人最多的時候，「4月份天氣最舒服的時候，躺滿了人，來晚了還找不到合適的位置。」

不遠處，周先生獨自躺著，剛從上一個打盹中醒來，「今天是躺在這裡午休的第四天，我一般從下午1點睡到2點，最近工作太忙了，經常加班，中午一定要補個覺。」現場一位市民說，來這片草坪的很多人，都體驗到「不花錢的快樂」。什麽事情也不用做，就躺在這裡發發呆。

草坪上躺滿了放空發呆和休息的市民。（取材自青春上海）

2021年就到這塊草坪午休的羅女士（化名）說，這塊草坪存在很久了，只是最近一下子火了，「每次午休我和同事都沒有聊天說話，也沒有玩手機，就是仰頭感受藍天白雲放空，真的有種逛微型公園的感受，午休時間挺補充能量的。」附近有騰訊、阿里等大廠，本身上班族工作壓力比較大，加上這是免費的公共草坪，中午來午休的打工人愈來愈多了。「因為人太多，最近幾天我都沒去。」

5月19日曾到這塊草坪午休過的易先生（化名）表示：「這塊草坪躺起來的角度和沙灘躺椅差不多，上面也很乾凈。抬頭的角度剛好可以看到對面的寫字樓和下面的籃球場。」

寸土寸金的徐匯區會有這樣一塊免費的午休草坪，是因上海積極挖掘城市空間的「金邊銀角」，為市民群眾打造15分鐘體育生活圈。西岸活力谷橫空出世前，這裡原本只是一塊閒置草地看台。

現場拍照打卡的市民絡繹不絕。（取材自青春上海）

這片草坪的設計師之一葛力源也常在現場「躺著」，他來自海外設計事務所Sasaki公司。他說，這裡7年前就已建成，一開始設計的台階是直的，但考慮到觀眾坐上去會不舒服，他們團隊專門去研究了人體工學，發現110度的角度是最舒服的設計，於是就做成了如同海邊躺椅一樣的設計。

隨著社交媒體傳播，這片草坪一夜之間成為了網紅，全國各地的網友們也紛紛喊話「求複製推廣」。對此，葛力源表示，「公園20分鐘效應」日漸火爆，這樣的模式是可以實現複製的。「能給大家帶來片刻的情緒價值，就是有用的設計。」