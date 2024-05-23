悖離共同富裕？美媒：社媒封殺炫富，防民怨反撲

網紅柏公子喜歡展示購買的奢侈品、名貴服飾。（取材自紅星新聞）

騰訊、抖音、微博 等中國社媒平台近日祭出「炫富」封殺令，嚴禁用戶發布「拜金」、「奢靡浪費」等不良內容。美媒引述觀察人士分析認為，時值中國正值經濟下行、年輕人失業率攀升之際，資產階級的炫富恐凸顯相對剝奪感並激化貧富對立，中國此舉意在防貧富對立的民怨轉向當局。

美國之音報導指出，事實上，中國社媒已嚴禁炫富多年，網信辦自2021年啟動的全國性網路「清朗」行動就將「炫富拜金」列入重點整治內容，但成效似乎有限，各大社群平台仍不乏因「炫富」走紅的博主。

微博用戶多不滿失控的炫富現象，並支持肅清，例如部分微博網友留言稱「打擊階級對立」、「沒有一個網紅不炫富」或「微博短片號可以封80%了」；但也有網民質疑「滿荒謬的，曬曬吃吃喝喝就違規了？」、「該禁言的不禁言，沒看出來有什麽問題的禁言了，神金微博」。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，炫富全世界皆然，但中共 出手整治恐因其悖離習近平 的「共同富裕」方針，也催化經濟滑坡下，社會的相對剝奪感，恐引發民怨積累。中國現在經濟遲緩，年輕人沒有辦法翻身，可能因為這樣的炫富，而造成他的相對剝奪感愈來愈高，長此以往，把憤怒集中在對於政府的不滿上面。

葉耀元表示，炫富曾被賦予中國人有錢、財力旺盛的展現，但中國經濟走弱後，中共內宣主打均富，更高舉維穩大旗，自然不能讓外宣與內宣自相矛盾。