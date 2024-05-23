騾子負重爬峨眉山 網心疼鳴不平 景區：限重150斤

峨眉山騾子負重爬山，不少網友心疼鳴不平，說「彷彿看到自己」。(取材自封面新聞)

峨眉山騾子負重爬山視頻引發熱議，不少網友為騾子「鳴不平」表達心疼，也有網友說「彷彿看到了我自己，這不就是鏡子嗎？」景區管委會隨後介入調查表示，「每頭騾子單次運輸不得超過150斤(75公斤)」。

來源：YouTube

封面新聞、極目新聞報導，5月初，多則「峨眉山騾子負重爬山」視頻在網路傳播，引發關注。網友稱「這哪是騾子啊，這不是鏡子嗎」、「在牠身上看到了勞動者的身影」；當地網友說，山上交通不便，以前都是人背，後來才有了騾子隊，騾子是家裡的寶貝，村民不敢讓牠受傷的，受傷了就掙不到錢，「雖然每次看到確實於心不忍，可這也是牠存在的價值，不是嗎？」

峨眉山景區管委會表示，視頻中的騾子是村民飼養的家畜，主要用於馱運生活物資。網路上一張騾子因負重致膝蓋、眼角出血的圖片，不是在峨眉山拍的，「視頻中的騾子目前健康狀況良好。」景區還說，已加強管理，對騾子運貨限重，「單次運輸不得超過150斤」，由於畜力運輸已在峨眉山持續千年，現階段難棄用。

面對限重，峨眉山萬年村騾隊牽頭人老金（化名）十分贊成。從事騾隊運輸22年的他說，「之前的視頻其實被誤解了，騾子是我們的重要運輸工具，甚至可以說是我們的寶貝，壯年騾子馱個200斤完全沒問題，景區限重150斤，也很合理」。

景區說，曾研究過無人機運輸、地軌運輸等方式，但很明顯短期內不可能實現，景區步行登山道地勢陡峭，車輛無法駛入，也無運輸機械，「等研究好辦法後，按新的辦法處理」。

報導說，在峨眉山從事運輸的還有背夫，與泰山挑夫、重慶棒棒類似的地方性職業，始於公元141年；近年隨著峨眉山建設需求改變，峨眉山背夫部分轉為騾隊運輸。

極目新聞評論，一些網友固然為騾子「鳴不平」，也要看到背後替代、減輕了人力負擔。例如遊客碰到萬年寺上方的觀心坡，其左右為懸崖，是峨眉山著名險坡之一，被當地人稱為「十里長坡」，如此地理環境，用騾子運輸是不得已為之，總比靠人力強吧。