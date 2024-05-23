讓人飆淚 中華白海豚馱夭折寶寶 不離不棄游5天

一頭中華白海豚媽媽失去了寶寶，牠馱著小海豚游了五天，不離不棄，讓人淚目。(取材自央視)

一場突如其來的襲擊，讓中華白海豚媽媽失去了小寶寶，牠一直用頭馱著寶寶，持續5天，不離不棄，這一幕看得人淚目。

來源：YouTube

央視新聞報導，國家一級保護動物中華白海豚，被暱稱為「海上大熊貓」，是唯一以「中華」命名的海洋哺乳類動物，被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名單。目前，全世界約有6000頭中華白海豚，4000頭棲息在中國。

由中央廣播電視總台、廣東省委宣傳部、珠海市委宣傳部聯合出品，中央廣播電視總台社教節目中心、廣東廣播電視台、珠海傳媒集團歷時三年、出海百次，共同攝製的4K生態紀錄片「中華白海豚」近日首播，全景記錄了中華白海豚的生活環境、成長軌跡、繁衍歷程。

在中國野生動物保護協會水生野生動物保護分會、中國科學院以及沿海各保護區等多家權威部門、科研機構和高校的大力支持下，攝製組足跡遍及中國、美國、瑞典 、英國、泰國 等20個城市，海上航行超過3600海里，拍攝完成120T的珍貴影像。

三年的歷程，攝製組記錄下許多生動有趣的故事，包括，到香港 研究白海豚卻意外結識妻子的美國鯨豚博士傑弗遜；和白海豚鬥智鬥勇的珠海淇澳島漁民老胡；自嘲「只有瘋子才會來研究白海豚」的祝茜教授；身受重傷卻頑強活了20多年、並生下3個孩子的白海豚媽媽「豚堅強」；還有一頭白海豚媽媽馱著「傷逝」的小海豚，淒然遠去的身影。