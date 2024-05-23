貴州姑媽籃球賽 野性衝熱搜 顛覆規則讓人看得熱血

姑媽籃球賽形式活潑，球員可以在賽場上抱球奔跑。(取材自新周刊)

在村BA和村超之後，貴州又用極富創意的「姑媽籃球賽」衝上熱搜，展示出他們的野性和不拘一格。這場被稱為貴州最好看的籃球賽，從僅接受已婚女性到擴及全體女性可參加，還有顛覆籃球賽規則的「橄欖球式」搶球，讓外界看到貴州深山女性的世界，以及她們被叢山與傳統遮蔽的美好的生命力，讓網友直呼「NBA 的對抗強度，也不過如此」。

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新周刊報導，「姑媽」是貴州對已婚女性的統稱，2024第一屆姑媽籃球邀請賽近日在西江千戶苗寨的蘆笙廣場開打，大膽罕見的規則包括不必運球，可像打橄欖球一樣抱著籃球跑；鼓勵對抗，兩隊球員常因為搶球扭成一團，除非惡意犯規，極少吹停；姑媽們拚搶、對抗、投籃、得分比賽節奏極快。

網友覺得非常新鮮，紛紛留言「打一場球，比幹農活都累」、「NBA的對抗強度，也不過如此」；懂球的人還發現一些姑媽基本功不差：「視頻裡的第一個姑媽，居然是用歐洲步上籃」。

第一屆姑媽籃球邀請賽在貴州省西江千戶苗寨舉辦。(取材自新周刊)

阿英在姑媽籃球賽當天大放異彩，傳球、投籃、下快攻，觀眾連連叫好。由於她經常穿一雙紅色中筒襪，綠色解放鞋，手上總抱著一隻咕咕叫的鬥雞，因此被稱為「鬥雞妹」。這隻鬥雞是阿英花了1000塊錢買來的寵物 ，參賽時總把雞帶到現場。

報導指出，阿英24歲，家在雷山縣朗德鎮下轄的一個建在山頭上的村子，村裡僅百餘戶，人口不過四、五百，剩下的多是老人。村子裡與她關係最好的有四個女孩，包括阿妹歐、阿妹網，她們通過拍攝、分享與姑媽籃球賽有關視頻，成了短視頻博主。

阿英(白色上衣者)在貴州省首屆姑媽籃球邀請賽上。(取材自新周刊)

小學三年級，阿英在父親的指導下第一次嘗試投籃。籃球之外，農活和自媒體也是阿英主要的日常。她在短視頻平台分享姑媽籃球賽的精采瞬間，直播內容很隨性，有時是吃火鍋、純聊天，有時則是幹活。