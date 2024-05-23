90後清華工學博士出任深圳1街道辦主任 網友吵翻天

徐悟在儀式上講話。（取材自晶報）

深圳市福田區園嶺街道近日舉行備戰殘特奧會暨園嶺街道打造全域無障礙示範街區啟動儀式，儀式上，園嶺街道辦事處主任徐悟講話表示，園嶺街道將全力以赴做好各項工作。據公開資料，出生於1991年9月的徐悟是清華大學工學博士，畢業後通過選調進入福田區工作。90後清華博士任街頭道辦主任話題在社群平台上讓網友們吵翻，意見兩極。

據南方都市報報導，福田區殘疾人聯合會官網發布消息，5月19日，深圳市福田區園嶺街道正式吹響「無障礙建設集結號」。徐悟在活動儀式上表示，創建全域無障礙示範街區是一項光榮使命，也是一項艱巨任務，園嶺街道將以高度的責任感和使命感，全力以赴做好各項工作。

公開資料顯示，徐悟出生於1991年9月，江西撫州人，2016年參加工作，研究生學歷，清華大學工學博士。曾為2016年清華大學優秀博士學位論文二等獎獲得者。

徐悟2007年9月進入清華大學土木工程系土木工程專業，2011年至2016年在清華大學土木工程系攻讀博士，畢業後通過選調進入福田區工作，歷任福田區住房和建設局住房改革與發展科科長、保障房科科長，福田區城市更新和土地整備局副局長，福田區委組織部副部長等職務。2023年3月，轉任福田區城市更新和土地整備局黨組書記、局長，直至此次履新。

「90後清華博士擔任街道辦主任」話題在微博 上引發不少網友討論，不以為然的網友們紛紛留言感嘆：「清華白讀了」，「一個工學博士又淹沒在管理人員之中」，「大學培養個博士不容易，應該在高校及科研單位發揮專長，從政太浪費專業了」，「優秀的人才都擠破腦袋去搶鐵飯碗，去當官」，「高學歷的人才很多都去政府安逸了，研發創新的沒啥高端人才了」。

不少網友則認為，「清華博士不能當街道辦主任」是「理解偏差」，因為「處級幹部放別的地方妥妥縣長級別，以後打底都能混到廳級幹部，清華學歷仕途又加大分，沒白讀」，「文憑只是敲門磚」，「這個來錢快，還不擔心35歲失業」，「只要經濟搞上去就是人才」，「不先管好一條街何以管國家」。