經費不足？河北泥獅子長相「潦草」走紅 官方：是真實寫照

河北泥獅子的「潦草」造型，意外在網上走紅。（視頻截圖）

河北石家莊井陘縣的「噴火」泥獅子憑借其獨特且略顯「潦草」的造型，在網絡上迅速走紅，吸引了眾多網友的關注和討論。儘管有人質疑其造型是否因經費有限而顯得粗糙，但當地工作人員澄清，這其實是該縣一項歷史悠久的傳統民俗--獅子火的真實寫照。

來源：YouTube

站長之家報導，據官方介紹，獅子火習俗在井陘縣已有多年傳承。每逢特定時節，鎮上的人們會聚集一堂，點燃泥獅子頭頂的火焰，寓意著驅邪避害，祈求新的一年裡火旺、財旺、人也旺。這一傳統儀式不僅具有深厚的文化內涵，更是當地人對美好生活的期盼和寄托。

然而，這只泥獅子的外貌卻引發了不少網友的調侃「醜萌」。

對於這些調侃和質疑，當地工作人員再次強調，泥獅子的造型並非出於經費不足，而是為了保留和傳承這一傳統民俗文化。他們表示，這種獨特的「噴火」造型正是獅子火習俗的精髓所在，為這一傳統增添了無盡的趣味和亮點。儘管泥獅子的外貌引發了爭議，但它作為傳統民俗的象徵意義不容忽視。它承載著當地人對美好生活的期盼和祝願，也讓大眾更加深入地了解了這一獨特的文化傳統。